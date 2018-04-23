特休假可否只遞延三個月？勞動部：屆期可再延

2018-04-23 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



《勞基法》新制已於今年3月1日上路，並且允許經勞資協商，特休假可遞延一年。但勞資協商是否只能遞延三個月或六個月？勞動部表示，可以，而且屆期後還可再協商遞延，最後總計遞延不能超過一年。

《勞基法》新修正草案規定，勞工未休完的特休假，經勞資協商可遞延一年，於下一年度終結亦未休完，應依原加班時段計算加班費，發給工資。

至於特休假否能經勞資協商遞延三個月或六個月？而非一年？以及前開遞延期間屆期後，於次一年度末日前得否再協商遞延，外界仍有疑慮。勞動部日前針對《勞基法》第38條有關遞延特別休假規定發布補充性解釋。

勞動部解釋，參酌法令規定及立法意旨，特別休假可經由勞雇雙方協商遞延未及一年之期間；在屆期後也可經勞資雙方協商再次遞延，惟實施期限仍不可以超過次一年度之末日。

勞動部提醒，遞延之特別休假，於次一年度終結之末日仍未休之日數，雇主仍應發給工資，不可以再遞延。

勞動部進一步舉例，假設勞雇雙方約定特別休假採曆年制（即每年12月31日為年度終結日），並約定特別休假遞延期間為3個月，勞工甲107年度有特別休假14天，於107年12月31日年度終結時，仍有10天特別休假未休，勞工甲經與雇主協商合意後，將10天特別休假全數遞延三個月至108年3月31日；屆期後，倘若尚有5日特別休假未休，雇主依法應結清工資，惟亦可經勞雇雙方協商再予遞延，但遞延期間仍不得超過108年12月31日。