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數位廣告的重要推手 Yahoo奇摩第八屆認證講師出爐

2018-04-23 17:20聯合新聞網 台北訊

Yahoo奇摩認證講師選拔，今年已邁向第八屆。由各界的數位廣告人才中，歷經各種的專業訓練，所挑選出10位菁英，於4／20在台北喜來登大飯店舉辦決選，最終選出5名第八屆的認證講師：杜岱融、寧心佑、李亭諳、鍾昀彤、劉宇昕。每一位認證講師都具備對產業的熟悉度，對時事跟網路議題的敏銳度，懂得分析資料庫數據，以及說出一個好故事的能力。

本屆評審邀請：《上台的技術》作者／知名企業簡報教練王永福、中華民國全國中小企業總會營運長王怡雯、聯合線上執行長李彥甫、中華民國全國中小企業總會特助虞歡庭、經理人月刊總編輯齊立文、Yahoo奇摩營銷優化事業群業務總經理陳婉怡、Yahoo奇摩公共關係部副總經理歐玫瑛、Yahoo奇摩經銷商發展業務部總監林宥融、Yahoo奇摩經銷商發展業務部總監林岡平。評審依據選手的演講技巧以及專業性作為評選標準。

生洋網路莊芷儀
運用Yahoo奇摩原生廣告打造一套吸引客戶目光的「完售TOP」。完售TOP分別是指Target、Optimize和Position，運用Yahoo網站龐大的數據來源，鎖定精準的客戶，並優化廣告素材，成功創造議題。

生洋網路王昱翔
透過原生廣告，讓剛從日本代理的精品旅行商，能在一個月內獲得四倍的訂單數。其中的致勝關鍵，便是運用Yahoo奇摩多頻道的優勢以及搭上時事話題，成功鎖定消費者的目光，進而引導客戶下單。

威旭數位杜岱融
客戶曾經使用過其他的數位廣告，但成本卻沒有辦法反應訂單銷量，使得客戶對網路廣告成效存疑。經由講師與客戶溝通後，鎖定目標客群在年齡23歲到25歲的女性，並以時下最熱門的櫻花議題作為文案，讓客戶在原生廣告上線兩週後，訂單創下佳績。

安布思沛陳允庭
當要推廣一款消費者認知度較低的產品，對於業務本身是非常大的挑戰。而利用Yahoo奇摩作為全國流量最高的入口網站，以及內容頻道找到精準的受眾，讓原本只在馬祖當地販售的淡菜精，能夠跨海販售。同時，也利用電商再行銷，不斷觸及潛在消費者，達到一個月300筆網路訂單的好成績。

威旭數位寧心佑
不少中小企業老闆認為只要有架設網頁，就是在做網路行銷，但卻不知道如何引導消費者來到網路頁面。為了幫助客戶銷售老產品，便以衛教講座作為原生廣告素材，觸及到精準的目標受眾。此外，也將原本放置在其他社群媒體的文章，轉移放到Yahoo奇摩新聞網站，增加產品曝光機會，同時也能夠教育消費者。

安布思沛李亭諳
以年齡、興趣及關鍵字，找到產品的潛在消費者。透過大數據資料，描繪出購買產品的消費者輪廓，以此為基準歸納出相似的行為模式，並將原生廣告投放給這群消費者，增加消費者人數。

台北數位黃博勛
掌握消費者真實的行為數據、搜尋紀錄和商品購買紀錄，同時也能了解每位消費者平時訂閱的頻道內容，藉由這兩者資訊的結合，能夠從茫茫人海中找到精準的消費者，讓冷氣空調保養業者即使不再旺季的冬天，也擁有穩定的客源。

生洋網路鍾昀彤
Yahoo奇摩與其他媒體最大的差異在於擁有各式各樣的內容頻道，能讓廣告精準曝光給目標消費者，加上搭配新聞話題，創造客源不絕的網路聲量。此外，透過Yahoo奇摩發布新聞稿，教育消費者蓮蓬頭隨身帶著走的觀念，建立新的觀念，讓健康又時尚的沐浴精品蓮蓬頭創造出亮眼的業績。

台北數位劉宇昕
產品背後的故事一直是打動消費者的關鍵之處，而講師藉由影像原生廣告展現老闆製作鐵鍋的畫面，突顯產品製作流程的精緻度。這一波的原生廣告，不但銷售業績亮眼，更紅到出現盜版商標，廣告成效超乎預期。

生洋網路侯雯鈞
原生廣告能夠針對「已經結帳」及「尚未結帳」的兩大客群做差異性的訊息推播。針對前者的客群，會以搜尋再行銷為主，不間斷曝光產品資訊給這群消費者，促使他們有購買的慾望；而針對後者的客群，則會投遞相關的產品，增加他們回購的機會。

認證講師的目的在於協助台灣中小企業邁向數位化，Yahoo奇摩期許能透過這些年輕有為的數位菁英們的力量，協助台灣更多的中小企業持續朝數位化經營，幫助台灣的產業更加茁壯成長。

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