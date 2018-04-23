3月失業率3.66% 創18年來同月新低

2018-04-23 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院主計總處今（23）日公布，3月失業率3.66%，創下18年以來同月新低紀錄，較2月下降0.04個百分點，年減0.12個百分點；經調整季節變動因素後的失業率3.67%，為2001年2月以來最低，較2月下降0.03個百分點。1至3月失業率平均為3.66%，較去年同期下降0.15個百分點。

根據主計總處資料顯示，經過「季節調整」後的失業率自去年初開始持續下降趨勢，至去年9月已經降至3.70%，隨後數月持平，今年1月又降至3.68%。2月則因春節前部分工作結束，以及春節後轉職潮等因素影響，失業率升至3.70%，打破了連月走跌的趨勢。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，3月失業率下降，主要是春節後轉職者陸續尋獲工作，目前就業市場趨於穩定，勞動市場逐漸改善中。

主計總處調查，3月就業人數為1,140.3萬人，較2月增加6,000人或0.05%；失業人數43.3萬人，較2月減少5,000人或1.18%。非勞動力人數為827萬人，較2月增加3,000人或0.04%；勞動力參與率達58.87%，較2月微降0.01個百分點。

其中，初次尋職失業者減少2,000人；因工作場所業務緊縮或歇業及季節性或臨時性工作結束而失業也減少2,000人；因對原有工作不滿意而失業者則微增1,000人。

但另一方面，青年失業率仍處高檔。按照年齡層觀察，以20至24歲者失業率11.75%最高，主要是多為初次尋職、處於職場調適階段，但仍較2月下降0.14個百分點；25至29歲者失業率6.40%，較2月下降0.06個百分點，15至19歲者失業率則為8.06%。

若依教育程度觀察，大學程度者失業率5.05%最高，高中職及研究所分別為3.60%、2.87%；大學及以上程度者失業率達4.55%，較2月下降0.07個百分點，較去年同月降低0.11個百分點。