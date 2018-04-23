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國泰醫前董座蔡萬德驚傳過世 宣告蔡家輝煌第1代結束

2018-04-23 16:42經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

霖園集團第一代蔡家老五、國泰醫院前董事長蔡萬德（原名蔡萬得）驚傳過世，享壽86。...
霖園集團第一代蔡家老五、國泰醫院前董事長蔡萬德（原名蔡萬得）驚傳過世，享壽86。 報系資料照
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霖園集團第一代蔡家老五、國泰醫院前董事長蔡萬德（原名蔡萬得）驚傳過世，享壽86，身為國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金控董事長蔡明興最小的叔叔，雖然其一脈在金融圈相對低調，但是蔡萬德早年在台日貿易上也是商場上的名人，早期曾任日本華商貿易公會理事，在台日貿易圈極具份量與影響力，他的離世仍然震驚國內商界。國泰蔡家最早始於1957年，歷經62年，蔡萬德的過世也宣告台灣首富蔡家第一代時代的結束，目前台灣首富蔡氏家族已傳到第四代。

蔡萬德（原名蔡萬得）1932年出生，日本東京文科大學中國文學系畢業。雖然沒有他的哥哥國泰集團的創辦人與主事者蔡萬春、蔡萬霖，甚至是富邦集團的創辦人四哥蔡萬才來得有名氣，事業也沒有那麼順遂，但他是五兄弟中學歷最高的人，挾著高學歷闖盪政界，早期曾任日本華商貿易公會理事、日本青果輸入公會理事、大萬産業公司駐日辦事處負責人，台北市第四屆市議員，也算是台日貿易界的商場名人，之後70年代初也曾任國泰産物保險公司、國泰信託投資公司、國泰塑膠公司與國泰建設公司的董事，安得企業公司董事長與國際海運公司總經理，國泰人壽公司監察人等，都在國泰集團內任事。

但因為他在五兄弟中卻最不露鋒芒的個性，讓外界對他及其家族不甚了解。據了解，蔡萬得娶陳彩蓮為妻，生有四男一女，分別是蔡志亮、蔡志陽、蔡志英、蔡志義與蔡志萍，未如哥哥們創立自己的集團，因此外界熟知蔡家事業版圖，除了蔡萬霖這一支的霖園集團，還有蔡萬才的富邦集團開枝散葉，蔡萬春、蔡萬霖、蔡萬才、蔡宏圖叔侄與兒子蔡明忠、蔡明興兄弟都曾登上《富比士》的台灣首富寶座。對於蔡萬德一家卻不甚了解，普遍了解有部份後代仍在集團關係企業任職，但多年前傳出曾在國泰建設擔任常駐監察人的蔡萬德女兒遭綁架消息，更讓蔡萬德一脈更趨低調。

國泰金表示，目前蔡萬德在金控沒有職位，不方便評論大股東家族事務。

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