早鳥找工作搶快3利多：薪資高、卡好位、快上工

2018-04-23 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



根據104人力銀行調查，從過去近7萬名早鳥新鮮人履歷分析，早鳥紅利的「時間價值」展現在：薪資高、卡好位、以及快上工。其中，電子科技業早鳥平均月薪可達4.3萬，高出5100元；早鳥進入500人以上大企業的比例可達3成4；畢業後，平均2個月找到正職工作，上工速度加快3個月。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮建議新鮮人提早求職，尚未領到畢業證書就開始找工作。

距離畢業季還有將近2個月，104人力銀行線上全職工作數65萬個，其中，接受應屆畢業生的工作數已達41.4萬個，占6成4。在畢業或役畢的求職者，且已在今年1～3月曾經主動應徵正職工作的新鮮人有3.2萬人，求職早鳥人數約占新鮮人的3分之1。

104人力銀行透過會員資料庫進行分析，鎖定2014年及2015年畢業或退役，且在畢業前已經主動應徵的2.7萬名早鳥，分析其第一份正職工作的平均月薪，結果發現，整體早鳥平均月薪約新台幣3.5萬元，較一般新鮮人高出2453元，溢價幅度7%。

而在四大產業中，以電子科技業早鳥月薪4.3萬，高出一般新鮮人5153元，溢價幅度14%最多；傳統製造業、一般服務業、知識密集服務業早鳥月薪，則介於3.1萬元3.6萬元間，溢價幅度3%至10%之間。

陳嵩榮分析，部分電子科技大廠會在3月至4月校園徵才季先搶新鮮人，開出AI、大數據、軟硬體程式設計師、UI、UX、儲備幹部、國外業務、產品企劃等優質職缺，電子科技業早鳥月薪也相對較高。

104人力銀行統計，求職早鳥畢業後平均2個月（61天）就找到第一份正職工作；比「畢業之後」才主動應徵的社會新鮮人平均花5個月（153天）才找到第一份正職工作，整整快了3個月。

陳嵩榮建議新鮮人，畢業前就可以先利用空檔鎖定有興趣的產業與職缺，事前準備客製化履歷表，並在面試時展現積極的企圖心，不但能縮短畢業後的待業時間和壓力，企業也有更充裕的時間，找到理想人才。