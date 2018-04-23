油價漲不停 中油董座：2週內提新方案因應

2018-04-23 15:02 中央社 高雄23日電



中油董事長戴謙。聯合報系記者徐如宜／攝影 分享 facebook

中油董事長戴謙今天表示，反映國際原油進口成本，國內油價持續上漲，中油兩週內將提出新方案減輕大家壓力；他並感謝國人這段期間對中油的支持及諒解。

戴謙上午在高雄香蕉碼頭出席中油電推油駁船首航典禮。

戴謙說，國際原油價格飆漲，現行國內油價計價公式反映進口成本，造成國內油價近期一直上漲，中油將配合經濟部長沈榮津近日在立法院的承諾，2週內提出新方案加以因應，減輕大家壓力。

戴謙並為國內油價持續上漲向國人致歉，他同時感謝大家這段期間對中油的支持及諒解。