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勞動部調查 進用身心障礙者以45~64歲男性最多

2018-04-23 11:55經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

勞動部今日公布「定額進用身心障礙者概況」，結果發現，2017年底實際進用數達8萬4184 人，進用率達146.1%，而實際進用身心障礙者以男性居多，占六成五，但兩性皆以45~64歲的人數最多。

勞動部指出，近年來公、私部門實際進用人數皆逐年增加，2017年底實際進用人數較2013年底淨增加1萬2052人，成長16.7%；進用率亦從2013年底的137.0%提升至2017年底的146.1%，增加了9.1個百分點。

至於去年年底未達法定進用機關（構）數1577家，占義務機關（構）數9.2%，其中公立33家，私立1544家，分占其義務機關（構）數的0.8%、12.1%，而未達法定進用機關（構）中，法定應進用人數不足1人者(亦即僅需再進用1人即符合規定)有1293家，占八成二，顯示大部分義務機關（構）已接近足額進用。

此外，勞動部的統計資料也進一步發現，2017年底義務機關（構）實際進用身心障礙者年齡以「45~64歲」4萬571人最多，占48.2%，其次為「25~44歲」3萬5480人，占42.1%。若按性別觀察，男、女性皆以「45~64歲」分別占49.3%、46.2%最高。

且兩性皆以肢體障礙者3萬3192人最多，占39.4%，重要器官失去功能者1萬2295人居次，占14.6%，智能障礙者居第三，占11.2%，三者計占達六成五。至於實際進用身心障礙者的行業，兩性皆以製造業達二成多最高，實際進用身心障礙者較多的工作縣市，兩性則皆以台北市的人數最多。

勞動部表示，為落實定額進用制度，除依法於每月20日公告未足額進用機關（構）名單，並積極推動職務再設計等各項措施，以協助身心障礙者排除職場障礙，並解決雇主進用身心障礙者的困難。而對於超額進用的績優機關（構），定期舉辦「金展獎」加以表揚，藉以增進進用意願，並促進身心障礙者就業。

勞動部
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