沈國榮盼政府重視五缺 不能只依賴風電

2018-04-23 11:56 中央社 苗栗23日電



台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮今天表示，對於五缺問題，希望政府積極重視，包括電力問題，不能只依賴風力發電。

半導體測試大廠京元電今天上午在苗栗銅鑼科學園區舉辦銅鑼三廠動土典禮，沈國榮出席致詞。

沈國榮表示，儘管美中貿易戰開打，不過京元電建立新廠，為台灣科技業打了一劑強心針。

沈國榮指出，科學園區受到國際激烈競爭，新台幣兌美元匯率也強勢升值，產業界對於新台幣匯率感受「痛得要命」，可是產業界反躬自省，好好地打拚，提升效率、改善製程、提升良率。

談到政府措施，沈國榮表示，政府積極讓人才開放，包括東南亞和印度等地人才在台灣工作。

談到五缺問題，沈國榮指出，希望政府能夠積極重視，包括電力問題，產業界迫切關心，希望政府加緊腳步，不能只依賴風力發電，因為風電才剛剛開始。

對於山坡地回饋金問題，沈國榮指出，經過科學園區努力，行政院也有所措施。在老舊工業區容積率問題，政府也加以放寬。

在水的供應上，沈國榮表示，建議翡翠水庫引到石門水庫，支援新竹科學園區的方案，相關努力都在進行中。

行政院長賴清德日前表示，政府提供各種方案及相關配套作為，來解決國內的五缺問題，歡迎台灣企業與外國好友一起投資台灣。