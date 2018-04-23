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勞團赴工總商總抗議 五一號召全民連署「勞權公投」

2018-04-23 11:28經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

繼上周至美國商會，抗議外資不斷公開施壓台灣政府修惡勞基法，由多個勞團組成的五一行動聯盟，今日上午則再前往工總商總大樓樓下，召開五一遊行行前記者會，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，今年的主訴求是推翻2016、2017年連續修惡且倒退30年的勞基法改惡版本，並且還將要求制定「國定假日法」還給勞工七天假。

五一勞動節遊行當天，工會團體還將會擴大宣傳，號召全民加入連署，希望在8月底前達成30萬人連署的目標，在11月24日地方大選同時進行「勞權公投」。

戴國榮指出，勞權公投聯盟正在推動「廢除勞基法修惡」和「立法還七天國定假日」公投的第二階段連署，因此今年五一遊行的首要訴求，就是讓勞權公投連署達標，廢止今年年初在立法院通過的勞基法修正條文。

除了公投護勞權外，五一行動聯盟還提出基本工資一次漲足28000元，各業工人爭取每年加薪10%，以及勞保年金維持現狀，反對血汗長照；公共服務應以人民需求為目的，保障公共服務受雇者勞動權利；同時擴大工會組織率、保障工會活動權，以及監督公司治理，勞工董事法制化…等六大訴求。

戴國榮進一步指出，「勞權公投」針對的是逆轉台灣勞工工時權益的崩壞，但台灣勞工同時面對的是，低薪、老年生活缺乏保障，政府公共服務越來越商品化、越來越昂貴的惡劣狀況，且勞工受限於法令的種種限制，無法有效組織工會，無法參與公司治理而在勞資關係中處於劣勢的情況，這也造成勞工在職場上無法有效捍衛自己的權益。

五一行動聯盟今日除了向工商團體表達抗議外，也公布了五月一日當天的遊行路線，預計中午12時30分在總統府前凱達格蘭大道集合，下午2時出發，沿公園路、館前路、襄陽路、開封街、博愛路、忠孝西路、中山南路，預計下午4時抵達立法院。

五一行動聯盟表示，由於蔡英文總統為首的民進黨行政立法部門，今年年初強力通過勞基法修惡，因此五一遊行要針對總統府和立法院表達最強烈的抗議。

公投勞基法立法院

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