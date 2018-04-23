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外商職缺秒殺！ 與本土企業平均月薪差距近2萬

2018-04-23 09:55經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

求職示意圖。圖片來源/ingimage
求職示意圖。圖片來源/ingimage
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低薪、窮忙、常加班，1111人力銀行觀察發現，近來外商釋出職缺通常在就業市場中迅速秒殺，同時今日公布的「上班族前進外商意向調查」更顯示，為了搶進人人稱羨的外商企業，有五成三的受訪上班族，曾經積極向外商公司遞出個人履歷。再進一步根據受訪者任職企業與平均月薪交叉發現，目前任職於外商企業的平均月薪為5萬7729元，而在本土企業的平均月薪則是3萬8095元，兩者薪資相差高達1萬9560元（51%），說明外商給薪優渥，極具吸才誘因。

此份調查還發現，上班族想進入外商工作的原因乃著眼於「薪資高」（56.09%）、「優於勞基法的福利」（36.72%）、「開拓國際視野」（27.52%）、「有出國受訓機會」（24.54%）及「有外派機會」（24.16%）。

且調查指出，在不考慮語言能力的前提下，有高達九成八受訪者對於前進外商躍躍欲試。又從性別交叉分析來看，想進入外商工作的女性意願略高於男性。而有意進入外商工作的受訪者當中，有高達91.66%受訪者願意做出程度不一的努力，主要選擇「精進外語能力」（65.87%）、「提升專業技能」（63.47%）、「考取專業證照」（32.50%）、「積極拓展人脈/盼被引薦」（32.12%）及「到國外工作」（25.22%）。整體而言，受訪上班族期待進入外商後平均月薪能有5萬7064元。

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根據1111人力銀行「外商專區」目前顯示約有近三萬筆外商企業工作機會，以日商占多數（21.7%）、港商居次（15.9%），新加坡商第三（13.9%）。但，1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，台商企業重視員工關係較具人情味，美商講求績效及個人表現，日商重視職場倫理及年資輩份，港商要求成績及做事彈性，新加坡商則是在意員工產能及競爭意識，不同的國家，企業文化皆迥異，建議有心投入外商行列的求職者，宜先仔細評估工作氛圍與企業文化是否適合自己，以免屆時水土不服而白白蹉跎職涯時程。

上述「上班族前進外商意願調查」，是1111人力銀行以E-mail隨機抽樣方式寄送問卷至求職會員信箱，調查時間自2018年4月11日至4月20日，有效樣本數為1067份，信心水準95%，正負誤差值3.0個百分點。

上班族人力銀行
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