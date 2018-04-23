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美制裁陸企 台廠贏家出列

2018-04-23 00:23經濟日報 記者簡永祥李珣瑛／台北報導

美中貿易戰角力，檯面上美國財長米努勤釋出考慮走訪北京討論兩國紛爭問題，檯面下則有消息傳出，美方正規劃制裁清華控股、京東方、聯想、華為、中興等多家中國科技廠或機構，不讓其產品進入美國，也禁止美國企業出售設備與軟體服務給這些業者。

經濟日報提供
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業界認為，此舉應是美方為提高要求加重智財權保護談判的籌碼，考慮嚴格管制輸中的關鍵設備與軟體，如果中國未做出適當回應，當地正陸續進入量產的半導體與面板廠，恐面臨無法取得關鍵製程設備，量產時程延後的問題。

中國近年積極進軍半導體與面板領域，若當地新廠進度受阻，將牽動南亞科、威剛、創見等記憶體相關族群，以及群創、友達等面板廠營運。尤其中國面板廠大舉開出新產能，導致面板價直直滑落，群創、友達面臨虧損壓力，若京東方擴產受阻，有望使得供給受到節制，帶動面板價格止跌。

中國網站消息指出，美方此次點名清華控股、京東方、聯想、華為、中興、華勝天成、中國電子科技集團、中國科學院、利盟、浪潮、冠捷、力神電池、深圳萊寶高科等。

至截稿前，被點名廠商或機構未對此回應，也尚未有美、中雙方官員對此發表談話。國內相關科技廠則密切關注美國未來是否會提出明確制裁名單及制裁方式，也關注中國購買關鍵設備和爭取合作方向是否會轉向。

全球晶圓代工龍頭台積電日前在法說會表示，目前美中貿易戰並未將半導體零組件列入懲罰名單中，因此並不擔心雙方衝突會對台積電帶來影響，而且台積電客戶分散廣泛，估計受影響程度相當小。

南亞科則對美中貿易戰未來朝向提高智財權保護，持正面看法，認為雙方貿易磨擦，一定會使出讓對方談判有利的手段，一旦雙方坐上談判桌，應會尋求雙方有利的共識，對整體半體產業應不致有太負面的衝擊，但若雙方真的不讓步、祭出激進手段，對全球經濟勢必造成衝擊，進而影響消費需求，結果就會不利。

面板台積電南亞科

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