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臨股會爭議 經濟部三招解套

2018-04-23 01:06經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

立法院經委會本周將繼續審查《公司法》修法草案，並針對「持股過半股東是否自行召集臨時股東會」的爭議點舉辦公聽會。據悉，經濟部已研擬三種把關程序，可望化解疑慮，加上其餘爭點已逐漸收斂，有望在近期通過初審。

經委會19日上午已完成部分立委詢答，以及召開公聽會，本周議程安排是今（23）日與25日兩天全天審查，24日由立委蘇震清等人，就「持股過半股東是否能召集臨股會」議題召開公聽會。

經濟日報提供
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上周民進黨立委林岱樺已對此爭點建議配套，為免除偷襲疑慮，持股過半股東若要召開臨時股東會，要先知會董事會，15天內董事會未有回應，方得自行召集股東臨時會。

經濟部商業司長李鎂表示，這未嘗不是一個可考慮的方向；另外也有人建議增設時間條件限制，例如比照少數股東提案權，需「持股一年以上」；或者增加主管機關的把關機制，例如要獲得經濟部許可等。

李鎂說，以上三種方向或可化解社會疑慮，經濟部的立場還是維持原173條之1的修法方向，持股過半的股東應該有召開臨股會的權力。目前這些爭議多發生在上市櫃公司，但客觀來看，能取得一家上市櫃公司過半的股權非常不容易，理應比任何人都關心該公司的經營。

外界擔心鬆綁恐引發陸資買光台灣，李鎂表示，根據兩岸人民關係條例第73條，非經主管機關許可，陸資不得在台灣地區從事投資行為。金管會去年也針對違規陸資處罰並要求出售持股。

今天上午議程將繼續完成立委詢答，估計院版加立委共30版，最快下午才開始進入逐條審查。

股東會經濟部陸資

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