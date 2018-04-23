金融業徵委託書 門檻拉高

2018-04-23 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會從嚴規範金融業委託書徵求，金融業經營權爭奪戰，要靠委託書搶席次難度明顯提升。 本報系資料庫 分享 facebook 金管會全面從嚴規範金融業委託書徵求，有限徵求的持股門檻擬從80萬股或千分之2大幅提高到2%及3%；無限徵求門檻擬改為同一人及同一關係人持股10%以上，金融業經營權爭奪戰，要靠委託書搶席次難度將大大升高。

為強化公司治理，金管會力推金金分離、從嚴規範金融業委託書、自然人董事三大改革，相關法規已研擬完成，近日將與財政部溝通，確認公股是否排除適用。

知情官員透露，攸關金控、銀行及保險等金融業經營權之爭的委託書規定，修正草案已出爐，有限及無限徵求門檻都大大提高。

有限徵求方面，現行持股門檻是徵求人（單一股東）持股80萬股或千分之2；無選舉案更低只要5萬股。修正案擬改為支持獨董者，持股須2%；無支持獨董者，持股須3%。

原本金管會主委顧立雄對外說明的規畫，是將「單一股東」持股，改為「同一人及同一關係人」，知情官員表示，持股認定方式仍採「單一股東」，主要是考量執行複雜度，如徵求時主張不是同一關係人，但徵求後發現是同一關係人時，會增加不確定性。因此，仍以單一股東為認定方式，但大幅拉高持股，同樣達到從嚴效果。

經濟日報提供 分享 facebook 以近來的三信商銀、台新金改選為例，對市場派的規避大股東適格性審查，都可卡住。

無限徵求方面，持股認定擬從現行「個人或共同委託徵求者」持股，改為「同一人及同一關係人」持股。所謂共同委託徵求者，是指對股東會議案意見相同者。

現行規定是，個人與志同道合者持股合計12%以上，可做無限徵求，若是無選舉案則是10%以上；以後不論有無選舉案，一律是同一人及同一關係人持股須10%以上，相對嚴格。

此舉對股權分散的金控、銀行或保險公司，影響最大，同一人及同一關係人持股若未達10%，將不能無限徵求。

官員表示，一律採10%，主要是考量大股東適格性審查門檻也是10%。且改為同一人及同一關係人已嚴格了，若再採12%的更高門檻，恐擔心股東會流會。

依法，同一人及同一關係人持有金控、銀行股權達10%，就要先申請核准，換言之，以後想做無限徵求，就要先通過金管會的大股東適格性審查這關。

財部盼公股銀排除適用

金管會擬妥金融業委託書徵求規定及自然人董事推動方案，近日將與財政部溝通；財政部希望金管會能多考量，公股金融機構要維護公股權益可能面對的實務性問題。

金管會主委顧立雄上任後，相繼提出金金分離、自然人董事及從嚴規範金融業委託書等三大改革構想，公股金融機構如何適用，引發各界不同聲音。

金管會擬妥具體方案後，也將與財政部進一步溝通，確立公股金融機構如何適用問題。據了解，在從嚴規範金融業委託書徵求方面，金管會初步規劃，新修正後的方案，無限徵求部分，公股可以排除，但有限徵求部分並未特別排除。

財政部官員對此表示，會再跟金管會溝通。官員說，公股金融機構改選時，一方面必須維護公股權益，另一方面若又被限制太多，實務上會很難執行。

因此，溝通時，會希望金管會儘量考量，維護公股權益可能面臨實務性問題。

至於自然人董事部分，根據金管會的規劃，以後專業董事，都必須是自然人董事。董事五席以下者，專業董事要有兩席；超過五席者，每增加四席應再增一專業董事。

規模上兆元的銀行、金控，專業董事比率將更高，董事五席以下者，要有三席專業董事，每增加三席要再多一席。以董事席次九席為例，則需要四席自然人董事（專業董事）；董事席次11席者，需要五席自然人董事，只比目前金融業獨董至少都三席以上，僅多一、兩人。