本周指標／美首季GDP估僅增2.1%

本周市場將關注二大重要指標，第一，美國即將公布今年第1季GDP季增年率(saar)初估值，亞特蘭大聯邦準備銀行GDP成長率預測模型，第1季預測值從今年2月初一路下滑到4月下旬僅2.0%，目前市場平均預估值僅2.1%，遠不如去年第4季的表現。

第1季預測值「開高走低」，除受嚴寒氣候季節性因素影響，近期通膨以民生用品及醫療服務價格上漲最多，個人所得及薪資成長雖表現不錯，但通膨預期導致消費支出增幅不如所得成長，但個人儲蓄率及購屋意願提高，上周30年期房貸平均固定利率已達4.47%的四年新高，本周公布3月新屋銷售及成屋銷售月增率仍可望正成長，民生及房貸成本負擔拉高對消費支出產生負面影響。

在投資方面，第1季美國企業獲利可望大增15%以上， 創七年新高，信心轉強代表企業投資指標的2月核心耐久財訂單表現優於市場預期，再加上弱勢美元營造擴充出口設備意願增加，本周公布3月耐久財訂單可望維持正成長，如本月底公布的3月PCE及個人支出表現佳，第1季GDP後續仍有上修機會，第2季仍看好美國經濟表現。

第二是市場利率走勢，上周原物料市場受到美對俄貿易制裁措施價格大漲，美國10年期公債殖利率大幅上揚到2.963%，本周如突破3%大關，恐又有一波漲勢；目前與2年期公債殖利率利差僅0.497%，與抗通膨債券(TIPS)利差已達2.25%。

雖然美國聯準會(Fed)官員已注意到殖利率曲線走平的景氣隱憂，但主要通膨指標2月個人消費支出物價平減指數(PCE)年增率已達1.8%，年底前可能達2%目標，如無意外，6月將再度升息1碼。

另外，本周美歐將公布4月PMI初值，預期美國可望維持穩定，歐洲則仍延續上月表現較低迷。

（作者是台灣金融研訓院金融研究所所長）