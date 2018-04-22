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貿協赴WTCA年會拓商機 邀荷蘭來台參展

2018-04-22 18:15中央社 台北22日電

外貿協會率員出席世界貿易中心協會在荷蘭所辦WTCA年會，針對水科技、能源、銀髮產業、食品農業與房地產設施等5領域交流，也邀15家荷蘭新創企業來台COMPUTEX籌組荷蘭館。

貿協秘書長葉明水22日率員出席世界貿易中心協會（WTCA）在荷蘭呂瓦登（Leeuwarden）舉辦的2018年WTCA年會，與來自35國逾100個世貿中心及60多家企業等超過250位與會代表，分享外貿協會所營運的台北世貿中心成功經驗，並與各國代表交流、開創潛在合作機會。

外貿協會今天發布新聞稿指出，今年度WTCA荷蘭年會在4月22日至24日舉辦，活動以「互信：國際商業活動的核心」為主軸，規劃各項產業發展趨勢分享交流活動，為世貿中心與所屬的會員廠商創造絕佳的互動平台。

貿協解釋，這次WTCA年會，主辦單位呂瓦登世貿中心針對水科技、能源、銀髮產業、食品農業與房地產設施等5個領域，規劃一系列採購洽談、展示攤位、工作坊、產業參訪等活動，並鼓勵各世貿中心籌組企業訪問團一同與會，促進產業交流與創造商機。

為此，貿協也派員前往考察荷蘭產業發展，並與來自荷蘭與全球的世貿中心代表，進行交流。

率團的葉明水表示，這次率員前往荷蘭，也帶回今年台北國際電腦展（COMPUTEX）在InnoVEX展區將成立荷蘭館的好消息。

葉明水解釋，在貿協鹿特丹台貿中心持續努力下，今年荷蘭企業署（Netherlands Enterprise Agency）、愛因霍芬市智慧港（Eindhoven Brainport）以及新創三角洲（StartupDelta）將帶領15家荷蘭新創企業共同籌組荷蘭館，展出人工智慧、虛擬實境、智慧穿戴、清潔能源、健康及生技、區塊鏈、電子商務等領域。

葉明水說，COMPUTEX InnoVEX日益獲國際重視，已是新創企業交流的最佳平臺。

據貿協資料，世貿中心協會在1970年成立，擁有分布於全球89個經濟體的320個會員，可說是經貿界的聯合國。這次年會在荷蘭舉辦，貿協利用這平台尋求潛在台荷合作機會。

由外貿協會營運的台北世貿中心在1981年加入WTCA成為正式會員，一直積極參與各項活動，曾於1994年舉辦WTCA年會，並於2012年接受WTCA服務評鑑認證並獲得8項最佳營運（Best Practice），創下WTCA成立以來的歷史紀錄，為全球世貿中心的典範。

荷蘭外貿協會

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