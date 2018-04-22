油價要漲了 國內汽柴油明起調漲0.5元

2018-04-22 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中油公司表示，依浮動油價機制計算，自明（23）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。

中油公司指出，本週原油價位主要受美國商用原油庫存意外下降及中東地緣政治情勢緊張影響而大漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶70.45美元，較前週68.41美元上漲2.04美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.148元，國內油價依公式計算漲幅為2.80％，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元。