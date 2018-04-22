兩岸財經 本周行事曆
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．新型態電腦彩券雙贏彩首賣
．主計總處公布3月勞動力、就業人數、失業人數、非勞動力、失業率、勞動力參與率
．經濟部公布3月工業生產統計
．法說會：穩懋、松上
．豐興鋼筋盤價
4/24
．法說會：瑞昱、華航、裕隆集團、力成
．股東會：致和證券
．宏星技術StarVR體驗會
．Muzeum 區塊鏈創意產業協定發表會
．Pure Storage AIRI台灣發布會
4/25
．台經院公布4月景氣記者會
．法說會：聯電、嘉鋼
．傳奇增資股上市
．Taiwan LED展
4/26
．法說會：旺宏、譜瑞-KY、友達、精測、中光電、瑞儀、台郡
．股東臨時會：富宇、綠電
．萬達光電掛牌上櫃
3月景氣燈號將發布：2月景氣綜合判斷分數為24分，較1月增加4分，景氣燈號由「黃藍燈」轉為「綠燈」。國發會表示，景氣是在穩定復甦狀況下往前進。 值得注意的是，2月景氣同時指標持續上升，但領先指標微幅下跌2個月，顯示景氣成長動能仍不夠強勁。
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．國發會公布3月景氣燈號
．大陸公布3月工業利潤
資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統 圖/報系資料照附註/確切訊息以各公司公告為準
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