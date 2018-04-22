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中職／陳琥連兩局觸身球 金控大戰又爆板凳清空

阿富汗選民登記中心遭炸彈攻擊 至少31死57人受傷

兩岸財經 本周行事曆

2018-04-22 13:28聯合晚報 本報訊

4/23

．新型態電腦彩券雙贏彩首賣

．主計總處公布3月勞動力、就業人數、失業人數、非勞動力、失業率、勞動力參與率

．經濟部公布3月工業生產統計

法說會：穩懋、松上

．豐興鋼筋盤價

4/24

．法說會：瑞昱、華航、裕隆集團、力成

．股東會：致和證券

．宏星技術StarVR體驗會

．Muzeum 區塊鏈創意產業協定發表會

．Pure Storage AIRI台灣發布會

4/25

．台經院公布4月景氣記者會

．法說會：聯電、嘉鋼

．傳奇增資股上市

．Taiwan LED展

4/26

．法說會：旺宏、譜瑞-KY、友達、精測、中光電、瑞儀、台郡

股東臨時會：富宇、綠電

．萬達光電掛牌上櫃

3月景氣燈號將發布：2月景氣綜合判斷分數為24分，較1月增加4分，景氣燈號由「黃藍燈」轉為「綠燈」。國發會表示，景氣是在穩定復甦狀況下往前進。 值得注意的是，2月景氣同時指標持續上升，但領先指標微幅下跌2個月，顯示景氣成長動能仍不夠強勁。

4/27

．國發會公布3月景氣燈號

．法說會：聯發科中華電、富邦媒、智原、敦泰

．大陸公布3月工業利潤

資料來源/各公司、單位、CMoney決策系統 圖/報系資料照附註/確切訊息以各公司公告為準

景氣燈號法說會股東臨時會聯發科中華電

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