五一假期 陸客將減少

2018-04-22 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



兩岸關係陷入冰凍期近兩年，來台陸客大幅縮減已成常態，今年五一假期來台陸客數，預估一天將不到5,000人，再較去年略少兩、三百人，兩岸情勢不變，預期今年端午節大陸三天連假來台狀況也不會太好，觀光業者寄望暑假旺季期間的旅客量可以明顯增加。

據移民署統計，今年1、2月純粹來台觀光的陸客人數，平均一天約5,000多人，若扣除春節假期旅客量略增外，平常日的團客與自由行旅客都在2,400多人上下，約為每日來台限額1萬人（團客與自由行每日限額均為5,000人）的一半，而這種人數不多的「常態」，已延伸到大陸的長假期。

尤其大陸當局為分散假期，刺激自己的國內旅遊，除了春節假期和十一國慶放假天數較長外，五一、端午、中秋都是三至四天的連假。2015年大陸五一假期平均來台陸客每日人數有1.4萬人，2016年略減為1.1萬人，去年人數銳減約5,200人，足足少了五成多。