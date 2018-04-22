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五一假期 陸客將減少

2018-04-22 01:02經濟日報 記者楊文琪／台北報導

兩岸關係陷入冰凍期近兩年，來台陸客大幅縮減已成常態，今年五一假期來台陸客數，預估一天將不到5,000人，再較去年略少兩、三百人，兩岸情勢不變，預期今年端午節大陸三天連假來台狀況也不會太好，觀光業者寄望暑假旺季期間的旅客量可以明顯增加。

據移民署統計，今年1、2月純粹來台觀光的陸客人數，平均一天約5,000多人，若扣除春節假期旅客量略增外，平常日的團客與自由行旅客都在2,400多人上下，約為每日來台限額1萬人（團客與自由行每日限額均為5,000人）的一半，而這種人數不多的「常態」，已延伸到大陸的長假期。

尤其大陸當局為分散假期，刺激自己的國內旅遊，除了春節假期和十一國慶放假天數較長外，五一、端午、中秋都是三至四天的連假。2015年大陸五一假期平均來台陸客每日人數有1.4萬人，2016年略減為1.1萬人，去年人數銳減約5,200人，足足少了五成多。

交通部官員表示，目前距離五一假期還有好幾天，而且向移民署申請入台證早就不用排隊，所以，業者還未向觀光局提報五一期間來台的團客數，但從去年第4季和今年第1季人數來看，每日團客較自由行約少200多人，平均一天共有五千餘人，沒有明顯變化。

陸客來台概況 圖／經濟日報提供
陸客來台概況 圖／經濟日報提供
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