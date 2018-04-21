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油價連2漲 台塑汽柴油下週各漲0.5元

2018-04-21 17:29中央社 台北21日電

台塑石化表示，國際油價持續上漲，自23日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.5元、柴油批售價格0.5元，連2週調漲，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化公布，油價調整後加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升27.8元、95+無鉛汽油29.2元、98無鉛汽油31.3元、超級柴油25.4元。

台塑化指出，受到美國原油庫存意外下降，加上中東地區政治情勢仍然緊繃等因素影響，帶動本週國際油價續揚；考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定自4月23日凌晨1時開始調漲柴油批售價格。

國際油價台塑化新台幣

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