賴清德：台灣未來發展 要靠新創業者

2018-04-21 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院長賴清德表示，從新創業者的分享中，不僅看到大家充沛創意以及超越國際大企業的氣魄，也看到台灣的未來。圖／國發會提供 分享 facebook 為了解國內新創實力並聽取建言，行政院長賴清德昨（20）日與13家新創業者座談，他認為，過去台灣中小企業與科技業分別帶動兩次我國經濟的快速成長，未來發展則要靠新創業者，包括政府面臨的環評效率、能源轉型、提振觀光等問題，都能透過新創力量有效解決。

涵蓋人工智慧、金融科技、物聯網、跨境電商及區塊鏈等領域新創業者出席此次座談會，除了肯定政府推動創新創業政策，同時也提出相關建議，包括行動網路、軟體服務等新經濟是未來趨勢；向世界推廣大東南亞市場概念，將台灣和東南亞結合，吸引國際投資並扮演大東南亞市場的研發基地。

此外，也有業者建議，開放在台的跨境電商可用外幣收款；參考日本區塊鏈相關法規及管理作法，以利相關業者發展。

國發會主委陳美伶表示，新創團隊若遇到人才、法規或資金上的問題，扮演平台角色的國發會都會積極協調解決。

針對業者提出大東南亞市場的概念，賴清德也深表贊同，為了早日實現，政府會做好加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的準備工作。

賴清德表示，從新創業者的分享中，不僅看到大家充沛創意以及超越國際大企業的氣魄，也看到台灣的未來，許多新創產品為政府當前遭遇的問題提供解方，期盼大家一起繼續努力。

座談會結束後，適逢國發會推動的台灣新創競技場（TSS）4月底將率領12家新創團隊赴美參加國際新創大展Collision，賴清德也為這些新創業者加油打氣，期待再創佳績，讓全世界都能看到台灣創業家的無限創意。