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東元擁政策利多 業績估成長30%

2018-04-21 02:05經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠東元（1514）指出，政府補貼大型空調、營業電表用空調「舊換新」措施，預估此方案加上東元產品的優勢，可以挹注空調有30%以上的業績成長。

東元表示，提供大型空調及商用空調全系列能效一級機種，產品和效能都符合能源局補助要求，節能省電效率均達到補助的水準。其中，東元水冷式箱型機，能效突出，台灣只有東元空調有提供，再加上雲端空調EMS智慧節能系統，全空調產品皆可透過wifi、3G、4G、S485等有線或無線做遠端操控。

東元強調，加上EMS智慧節能管理系統，讓節能管理更有效率和輕鬆，此次的補助全面上路之後，可增加空調三成以上的業績。

國策顧問、雅光電器董事長廖全平日前指出，能源局針對辦公室大型空調、營業電表及商用LED燈，祭出「舊換新」三年79億元補助方案；辦公室、商用大型空調最高補助50%，營業電表1KW空調以上補助1,500至2,500元，相當於空調打65折至七折，商用空調年產值達500至600億元，可望帶動換機潮。

東元認為，在空調事業以商用、家用兩路併進，商用更是拓展海外市場的利器，結合東元有馬達自製的優勢，成為在商用空調成長的動力。

第1季東元合併營收122.77億元，年增2.8%。看好第2季有冷氣、以及既有重電業績加持，法人預估，東元2Q業績可望優於第1季。今年東元推出四款一級能效R32冷媒的新款家用冷氣，最大可用於20坪以內，今年家用冷氣銷售量可達12萬台，目標年增二成。

東元4G

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