風電遴選 下周一揭曉

2018-04-21 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



離岸風電正式進入版圖角力戰，經濟部昨（20）日舉辦首場遴選作業，三家廠商競逐0.5GW（10億瓦）容量，下周一（23日）便會告知開發商結果，以利開發商準備27、28日第二階段3GW的遴選。

首場遴選由達德能源集團（wpd）、亞泥及合作提案的上緯與麥格理競逐。

能源局官員說明，將於23日告知三家廠商各自遴選結果，以利有意參與第二階段遴選的廠商做後續準備。

第二階段遴選將在27、28日舉行，亞泥團隊已表態會同時參與2021至2025年完工併聯遴選，上緯、wpd也都有其他案場參與第二階段的遴選。

能源局官員說明，由於離岸風電帶動的投資金額相當龐大，初估一座500MW（百萬瓦）的風場，投資金額約達900億元；也因此，經濟部由上到下均以高規格來處理每個遴選細節，就連抽籤順序都再三與開發商討論後才決定。

由於遴選分為二階段，為了確保公平、公正的原則，能源局官員表示，每家廠商的報告內容、資料都涉及商業機密，所有遴選委員必須簽保密協定，而且所有會議資料都是會後回收。

即便20日遴選結果會先出爐，23日也只會各別告知開發商各自的結果，並不會透露其他團隊的訊息。

能源局官員最後表示，二階段的遴選結果預計於4月30日召開記者會統一對外發布，預計6月完成競價作業，7月便可與廠商簽訂契約。