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超預期 3月外銷接單衝高

2018-04-21 01:25經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

景氣回溫、傳統貨品接單暢旺，3月外銷訂單創下歷年同月新高。圖為台北港。 報系資料...
景氣回溫、傳統貨品接單暢旺，3月外銷訂單創下歷年同月新高。圖為台北港。 報系資料照
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經濟部昨（20）日發布3月外銷訂單，由於景氣回溫、傳統貨品接單暢旺，年增率3.1%，不只順利由黑翻紅，接單金額423.8億美元更創下歷年同月新高。

經濟部上月預估3月外銷訂單金額落在390億至400億美元，年減2.7%至5.2%，但結果超乎預期，經濟部統計處處長林麗貞笑說，3月表現通常會比2月好，目前看來，已有「大地回春」的跡象，春燕要來了。

統計處據受查廠商對4月接單看法，預估4月外銷訂單金額將落在375億至385億美元，年增5.3%至8.1%，有望連二月正成長。

林麗貞說明，3月外銷訂單表現亮眼的原因有二大關鍵，一是全球景氣穩定成長、帶動需求增溫，二是傳統貨品接單持續看好，基本金屬及機械的接單金額均創下歷年單月新高。

觀察基本金屬製品貨品類別，因全球景氣穩健成長，鋼品需求增加，加上預期鋼價上漲、客戶增補庫存，因此接自歐洲、美國、東協等區的訂單金額都增加不少，3月整體接單金額高達27.8億美元。

機械產品則因全球經濟復甦，對智慧自動化需求快速成長，機械大廠也相繼擴建新廠、提高接單能量，使得單月接單金額便衝上23.5億美元，年增7.8%、為連續20個月正成長。

林麗貞指出，3月外銷訂單金額不只創下歷年同月新高，扣除2月春節因素、更是連續19個月正成長，而第1季訂單1,179億美元，同樣創下歷年同季新高，也是連七季正成長，均是景氣欣欣向榮的跡象。

林麗貞也說，高效能運算、車用電子、人工智慧等新興應用持續擴展，可挹注電子產品接單，這是樂觀展望未來的原因之一。

近期保護主義擴散、國際競爭加劇、加密貨幣採礦需求等，將成今年景氣的不確定因素；不過對於國際貿易戰升溫是否衝擊我國表現仍待觀察。

林麗貞認為，國與國間應該會經過談判協商後、取得雙方都同意的做法，畢竟貿易動輒影響全球局勢，以牙還牙的情況應該不太會發生。

經濟日報提供
經濟日報提供
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