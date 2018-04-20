中油拚電動車電池 戴謙：5/21與TDK簽MOU

2018-04-20 21:58 中央社 台北20日電



中油董事長戴謙今天表示，5月21日將與世界電池大廠TDK簽署MOU，同時攜手中華汽車，打造「台灣中油品牌」電動車電池，並配合新南向政策，擬到機車使用率高的東南亞設廠發展。

財團法人現代財經基金會今天舉行「新能源政策展望」高層論壇，由總統府國策顧問、現代財經基金會副董事長李伸一主持，台灣中油公司董事長戴謙出席與談，剖析台灣面臨能源轉型的機會與挑戰。

未來再生能源發電比例提高，政府也訂出2035年全面禁售燃油機車、2040年禁售燃油車的目標。戴謙今天表示，這對中油是很大威脅，已與產銷電動機車品牌e-moving的中華汽車洽談合作，將結合中油材料與技術，未來希望生產中油自有品牌的機車電池，並逐步將加油站轉型為「綠能站」。

他說，中油有綠能及新材料研究所開發出的電池材料，在拜訪日商TDK時，得到TDK的認可，雙方確定在5月21日簽署合作備忘錄（MOU）；另外5月9日至11日中油也將舉行台灣綠能中油加油站規劃研討會，邀請產官學者各界參加。

戴謙表示，中油旗下近2000個加油站，未來可結合大數據多角化經營，結合蓄電池內部研發的成果，在產能、儲能、用能上都可以應用。