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台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

褐皮書對景氣前景樂觀 美元強勢走揚

2018-04-20 20:51經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

美元指數本周為近兩個月來走勢最強的一周，美國聯準會（Fed）褐皮書對景氣前景樂觀，加上美國10年期國債殖利率重新站回2.9%上方，帶動美元指數本周周線升值0.24%。

工業國家貨幣中，英鎊回貶1.37%至近兩周新低，反應零售數據疲弱及市場對其五月升息預期降低；澳幣也有0.76%貶幅，澳洲就業數據令人失望，加上外界廣泛預期澳洲央行未來一年仍將維持利率在歷史低點1.5%，與美國利差持續加大，澳幣將重回與美國公債殖利率負向連動關係。

歐元周中再次挑戰1.24元關卡但無法守住，市場觀望下周歐洲央行開會，歐元周線小幅貶值0.05%至1.2325元。新興國家貨幣指數逆勢上漲0.22%，商品市場走強帶動俄羅斯盧布升值1.21%較佳，且美國對俄羅斯並無進一步制裁；中國人民銀行本周意外降準但並未明顯拖累人民幣走勢，本周周線小幅貶值0.21%，

富蘭克林投顧表示，聯準會褐皮書釋出對經濟及勞動市場正面訊息，推升市場預期今年升息四次的可能性，加上國際油價創三年半新高引發市場對通膨預期，美國公債殖利率重新來到2.9%上方，將帶動美元相對於低利率貨幣國家有反彈機會。

其中，澳幣已出現明顯跌幅，德意志表示，儘管先前澳幣與美澳利差出現鈍化，隨著澳洲數據轉弱將延後升息時點，預估利差與澳幣走勢的相關性將重新主導澳幣，續看淡澳幣後勢表現。

市場對美元看法仍為分歧，高盛認為，近期市場波動加大使部分投資人基於美元微笑曲線或避險情緒而看漲美元是不正確的，主要是現今市場震盪來自美國，美林表示，若以泰勒法則來看美歐兩國未來貨幣政策緊縮幅度是相同的，美國維持的高利差優勢有助於支撐美元匯價。

新興國家貨幣的表現空間則較為明朗，高盛表示近期新興市場貨幣表現疲弱多受事件影響，市場不必擔憂，主要是現今基本面表現遠優於當年，發生連鎖性貶值的情況不高，此外貿易戰將有助於亞洲貨幣傾向升值。

預估人民幣未來12個月將來到6.20元兌1美元，中國將以適度升值來消除貿易紛爭，同樣的像是韓元，馬來西亞幣和泰銖等，對美國貿易順差較大的國家也會同步走升。

德意志銀行也看好新興市場貨幣，儘管近期地緣政治將影響新興市場貨幣被重新估價的空間，但基本面強勁，新興市場貨幣後續仍看升。

新興市場俄羅斯澳洲

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