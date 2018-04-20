親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
台積電財測不佳
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

陳明通：陸將不斷推出新政策 對台政治統戰

2018-04-20 17:23聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會今天召開委員會議，陸委會主委陳明通表示，近期大陸持續推出對台措施，部分地方政府也發布相關配套，研判未來仍會不斷推出新的政策方案進行政治統戰，並加大對台宣傳力度。

陸委會在第1季大陸情勢研判報告中指出，中共近期透過對台工作會議、全國人大、全國政協會議等場合，重申對台政策並強化「一中」、「反獨」立場，稱「分裂祖國」將受到人民譴責與歷史懲罰。

陸委會指出，國台辦等29個部委公布對台31項措施，大陸各地亦相繼發布相關措施，加大對我拉攏；惟中共單方操作涉及台灣民眾權益事件，包括未經協商逕自啟用M503爭議航路、強押我國籍電信詐騙犯赴陸審判等，加深負面觀感。

此外，大陸針對美通過「台灣旅行法」及核發台灣潛艦國造行銷許可，向美方提出抗議及交涉，促停止台美官方往來及軍事聯繫，並干擾我國際參與。報告認為，中共後續將藉口相關事宜，持續加大對我宣傳與打壓力度。

在軍事方面，報告指出，第1季中共於新疆庫爾勒地區進行陸基中段反導攔截技術試驗，釋出其反導能力愈趨成熟的訊息。另外，1月11日核動力攻擊潛艦駛近釣魚台海域，3月下旬遼寧號航空母艦進行跨區演訓等，片面升高區域緊張。

陸委會指出，18日在福建沿海舉行的是實彈射擊例行演習，國台辦負責人則藉以宣稱係為捍衛主權和領土完整的行動。

陸委會中共潛艦

相關新聞

3月外銷訂單 有望恢復正成長

2018-04-20 14:40

台灣醫材出口 搶600億大餅

2018-04-20 14:40

金總打擊洗錢誓師 鎖定虛擬貨幣

2018-04-20 14:40

節電活動起跑 台電董事長：夏季供電有兩變數

2018-04-20 13:14

台尼FTA調降我工業產品關稅 4月22日起生效

2018-04-20 11:14

賴揆會綠委 溝通深澳電廠

2018-04-20 02:51

節電政策多變…糾結「懲罰」二字

2018-04-20 02:51

政院拍板…工業大戶強制節電 今夏上路

2018-04-20 02:50

虎航轉虧為盈 台灣廉價航空迎來春天？

2018-04-20 01:04

財經觀點／「借船出海」 以日為加入CPTPP窗口

2018-04-19 23:31

公司法修正／法人董事條款 經部傾向不刪

2018-04-19 23:27

美中貿易僵局 星展：不會有全面性貿易戰

2018-04-19 20:55

公司法SOGO條款 立委籲經部採積極作為

2018-04-19 20:13

「法人董事」變法怪 專家喊刪 經濟部：不宜

2018-04-19 18:04

工業用電大戶注意！ 今夏「強制節電」條款上路

2018-04-19 17:22

公司法／法人董事條款 經長：傾向保留

2018-04-19 14:36

股東臨時會召集權擬放寬 立委建議增訂程序防弊

2018-04-19 14:34

IEK預估：台石化產值重回1.6兆 估增逾5.6%

2018-04-19 14:29

IEK：製造業產值成長率3.29%

2018-04-19 14:29

實質受益人不符國際要求 經部：需考量可行性

2018-04-19 14:06

行政院會通過保險法修法 「殘廢」改「失能」

2018-04-19 13:17

立委：新台幣29元是楊金龍防線

2018-04-19 12:28

影／刪法人董事？ 經長：影響投資傾向不刪除

2018-04-19 12:24

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

台商不再回家上市？ 顧立雄：不算危機 但有急迫感

2018-04-16 12:53

為何台灣二十年工資上不去？ 薪資問題的經濟結構對策

2018-04-16 11:06

地緣政治風險升高 府院全力穩定股市物價

2018-04-16 01:09

賴揆：工業大戶節電 不硬性規定

2018-04-16 01:09

美匯率觀察名單 台灣未入列

2018-04-15 00:57

美式餐飲本土天王 貳樓放棄SOP獲利反增

2018-04-13 09:41

歇腳亭搞定15國地頭蛇 從海外紅回台灣

2018-04-13 09:38

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59

抗通膨低利震盪 目標到期債保單 輕鬆投資穩健收益

2018-04-17 10:39
看更多

熱門文章

張榮發造價18億元「總裁專機」售出 傳買主是成龍

2018-04-20 12:26

台積電創單日最大跌點 市值蒸發4,278億元

2018-04-20 09:35

租金連漲38月...買房收租好賺？專家：三種不要碰

2018-04-20 09:17

台積電遇三逆風 本季營收不妙

2018-04-20 00:32

虎航轉虧為盈 台灣廉價航空迎來春天？

2018-04-20 01:04

政院拍板…工業大戶強制節電 今夏上路

2018-04-20 02:50

台灣要管比特幣了！ 邱太三：管制機制年底前上路

2018-04-20 11:44

報稅前停看聽 小心這八大錯誤！

2018-04-19 22:11

會計師：綜所稅國稅局最愛查這三大重點

2018-04-19 21:32

陸產能大爆發 我面板冬天來了

2018-04-19 23:14

台積電跳空重挫6.74％ 市值蒸發4,278億元

2018-04-20 09:33

綜所稅三項目 國稅局最愛查

2018-04-20 00:20

IHS示警：面板廠本季恐轉虧

2018-04-20 00:52

投顧：台積電業績不如預期 後遺症不容小覷

2018-04-20 09:14

恐慌急售減少 台中13區賣壓都降低了

2018-04-20 08:45

華銀紐約分行涉違洗錢法 金檢後美方未開罰但要求改善

2018-04-20 08:02

上班族十大最想跟隨老闆 除張忠謀還有這兩位藝人

2018-04-19 20:27

台灣人愛美元保單 2個月內花逾千億台幣搶購

2018-04-19 20:06

台積法說絃外之音 我三月外銷訂單難脫淡季效應

2018-04-20 05:59

聯發科 憂封殺中興效應擴散

2018-04-19 23:28

郭台銘投資 SDP加速在日掛牌

2018-04-20 00:57

70歲老人買投資保單糾紛多 金管會研議錄音錄影

2018-04-19 20:50

瑞銀調查：近半台灣有錢人 相信自己能活到100歲

2018-04-20 08:58

台積電財測拖累蘋果和蘋概股 分析師怎麼看

2018-04-20 10:02

中鋼領軍 離岸風電鏈成形

2018-04-20 00:32

IHS三錦囊 助面板業者挺過低潮

2018-04-20 00:57

台積調高資本支出 歷年最大手筆

2018-04-20 00:55

益安結盟​晟德 設30億醫材基金

2018-04-20 01:26

台積電收盤重挫6.34% 市值蒸發4,019億元

2018-04-20 14:06

台積電7奈米進展快 估貢獻今年10%營收

2018-04-19 19:05

台積電料創近五年來最大跌幅 日韓晶片股全倒

2018-04-20 09:58

華票改選 寶佳、王道銀談和

2018-04-20 01:38

三商美邦人壽新老總 傳可能由保誠前總座張鎮坤接任

2018-04-20 09:02

展望生亂流 台積電驚殺 市值蒸發逾4000億

2018-04-20 14:30

改路名房價鍍金 敦南街又有2億宅成交

2018-04-20 10:12

外幣保單搶手 銷售翻倍

2018-04-20 00:18

離岸風電遴選會議登場 禁止採訪低調又神秘　　

2018-04-20 14:37

寶佳跨金融 林家宏主導

2018-04-20 01:38

LCD版 iPhone推雙卡雙待 和碩、緯創樂

2018-04-19 23:03

華南紐約分行防洗錢過關 顧立雄讚許華南銀行很有心

2018-04-20 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top