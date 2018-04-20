陳明通：陸將不斷推出新政策 進行政治統戰

2018-04-20 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會今天召開委員會議，陸委會主委陳明通表示，近期大陸持續推出對台措施，部分地方政府也發布相關配套，研判未來仍會不斷推出新的政策方案進行政治統戰，並加大對台宣傳力度。

陸委會在第1季大陸情勢研判報告中指出，中共近期透過對台工作會議、全國人大、全國政協會議等場合，重申對台政策並強化「一中」、「反獨」立場，稱「分裂祖國」將受到人民譴責與歷史懲罰。

陸委會指出，國台辦等29個部委公布對台31項措施，大陸各地亦相繼發布相關措施，加大對我拉攏；惟中共單方操作涉及台灣民眾權益事件，包括未經協商逕自啟用M503爭議航路、強押我國籍電信詐騙犯赴陸審判等，加深負面觀感。

此外，大陸針對美通過「台灣旅行法」及核發台灣潛艦國造行銷許可，向美方提出抗議及交涉，促停止台美官方往來及軍事聯繫，並干擾我國際參與。報告認為，中共後續將藉口相關事宜，持續加大對我宣傳與打壓力度。

在軍事方面，報告指出，第1季中共於新疆庫爾勒地區進行陸基中段反導攔截技術試驗，釋出其反導能力愈趨成熟的訊息。另外，1月11日核動力攻擊潛艦駛近釣魚台海域，3月下旬遼寧號航空母艦進行跨區演訓等，片面升高區域緊張。

陸委會指出，18日在福建沿海舉行的是實彈射擊例行演習，國台辦負責人則藉以宣稱係為捍衛主權和領土完整的行動。