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《晚安曲》換人唱…誰讓服務30年的費玉清「退伍」？

台電節電有禮活動今日起跑 獎金與獎品近2,600萬元

2018-04-20 10:51經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

夏季歷來是用電高峰，為宣導節電台電2018年節電有你台電有禮活動今（20）日起跑，要邀請全民參與，今年有九大項超過2,000個獎項，獎金與獎品接近2,600萬元。同時，台電今年也推動「電力即點」App，集點可抽獎折電費

台電今年擴大舉辦節電獎勵報名活動，除可享有既有節電獎勵、只要用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，這些節電用戶也可直接參與今年節電抽獎活動，不用額外報名，至今已有近200萬戶響應，是去年節電抽獎活動總報名人戶數的3.6倍。

台電指出，今年活動共有9大項超過2000個獎項，共2574萬獎金、獎品等民眾拿；其中，一般民眾可獲取的獎金就超過2200萬元，占比高達近90%；而企業用戶節電獎勵也超過300萬元。

台電表示，一般民眾只要報名今年登錄節電獎勵，就可直接參與今年節電抽獎活動，舉例來說，如省電行動家單一項目，就有1,000名2,000元的節能家電提貨券、金額達200萬，只要民眾今年7、8月當期電費單比去年同期節電2%，就可抽獎。

台電也提醒用戶，若先前未報名登錄，記得要在6月30日前完成。同時也歡迎民眾、小商店參與「省電達人」等項目，挑戰近二至三年連續節電，最大獎高達20萬元。

台電今年還首度推出可集點享優惠的「電力即點」App，只要民眾下載並透過回答節電知識題目與問卷等，或是如寶可夢遊戲般的「電力尋寶」打卡抓寶，未來會在如夏天用電高峰時推播到特定地點打卡的要求，用遊戲方式鼓勵民眾走出戶外、節省用電，只要完成就可獲取點數，除可抽智慧型手機、LED電視，之後也將與環保署的「環保集點」結合，到超商賣場消費或是電費都可享折抵。

台電全民節電運動邁入第六年，過去5年已有超過130萬人（戶）次參與，台電共已發出逾1億元節電獎勵金。

節電台電電費

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