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華航「割肉救子」…虎航轉虧為盈 台灣廉航迎來春天？

地緣政治＋原油供需「雙緊」 資源基金法人看俏

2018-04-20 09:06經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

上周（14日）美、英、法攻擊敘利亞的化武設施，作為3月初前俄羅斯雙面間諜於英國遭神經毒劑毒害身亡，以及敘利亞阿塞德政權於上周再次使用神經毒氣對付平民的警告；法人研判，地緣政治逐步緊張，加上能源供需情況趨緊，能源類股第2季走勢易漲難跌，建議投資人可分批布局資源基金。

保德信全球資源基金經理人楊博翔認為，阿賽德政權使用毒氣對付平民事件爆發後，美國發表的譴責聲明提到，俄羅斯與伊朗支持敘利亞阿賽德政府，加上新任國務卿與國家安全顧問等皆對伊朗問題偏向鷹派，因此預期下月12日對伊朗實施制裁或禁運可能性進一步提高，伊朗目前為OPEC第三大產油國，影響產量高於OPEC今年每日協議減產量，一旦美國執行制裁，對油價推升效果將十分顯著。

根據國際能源署（IEA）最新分析，儘管美國頁岩油今年產出增加，但由於OPEC國家仍持續進行減產，加上全球經濟溫和成長帶動原油需求，IEA估計全球原油庫存水準最快將於5月回落至近五年的平均水準，而下一次的OPEC會議將於6月舉行，產量最大的會員國阿拉伯聯合大公國已表明，希望減產行動延續至明年，國際原油庫存水準持續向下修正機率高，也有助於原油價格持續向上攀升。

楊博翔指出，綜觀全球總經環境，今年原油需求強勁，但供給面有所限縮，加上中東地緣政治事件日趨緊張，美國對伊朗採取石油禁運的機率提高，原油價格走勢可望續強；鑒於能源上游產業與油價的連動性較高，操盤上，也相對加碼能源上游產業個股，並搭配部分金屬、化學製品以及建築材料類股，完整掌握資源商機。

原油價格伊朗俄羅斯

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