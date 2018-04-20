空調業迎政府大型商用、舊換新商機

2018-04-20 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠聲寶指出，夏季主力產品的空調，家用之外，也針對商用市場出貨，對應能源局此次非風管式1KW以上舊換新空調補助1500至2500元，對小吃店、美髮店、小型店舖等營業電表最高享有2,500元補助，助益舊換新意願。

興櫃家電業者禾聯碩指出，新推出R32變頻窗型及智能化的雲端空調機種，陸續上市4至16HP的商用空調，搶進居家住宅、公司行號新商機。

大金台灣總代理和泰興業表示，看好政府的節能補助措施，大金商用系列齊全，從VRV到冰水主機都有產品，超大型廠房也適用。大金在台灣投入亞區域最大的冰水機市場，斥資1億元建設佔地5000坪的Solution Center，提供最進產品服務台灣商業及工業營運中心成立，產品線的完整一條龍，滿足客戶一站購足One Stop Shopping的需求。

台灣松下指出，針對商用空調，Panasonic從去年起做好準備，設立了空調社，提供從家用空調商品製造，到店鋪、商用大型空調設備商品。負責供應與Panasonic在台集團公司合作的各種通路，提供專業冷凍空調系統整合服務。

台灣松下表示，這次政府提供商用空調的補助，Panasonic夠提供一站式提供顧客滿意的專業空調商品。銷售通路包括在台灣的松下集團公司，例如營造建築通路、建材通路、冷凍設備通路、家電商品通路等。

國策顧問廖全平19日表示，能源局針對辦公室大型空調、營業電表及商用LED燈，祭出「舊換新」三年的79億元補助方案，由各地方政府實行，台北市可望在5月公告上路；辦公室、商用大型空調最高補助50%，營業電表1KW空調以上補助1500至2500元，相當於空調打65折至7折，將帶動商用空調年產值500至600億元的舊換新龐大商機。為期連續三年的79億元補助中，商用空調佔有52億元最高。