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節電政策多變…糾結「懲罰」二字

2018-04-20 02:51經濟日報 記者 吳馥馨

行政院政委張景森日前接受電台專訪時表示，今年夏天，將針對用電大戶設下至少5%節電目標，並訂「獎懲機制」，此話一出，業者嘩然，都認為政府此舉勢必阻礙企業「拚經濟」。

於是接下來，經濟部上下全面否認會出爐新的「節電獎懲政策」，行政院長賴清德周日記者會上也連忙說，「不是硬性」，而是有科技方式可以達成這個目標。結果昨天賴揆與民進黨立委便當會後，卻拍板用電大戶節電方案，並爭取今年夏天上路。

節電政策變變變，讓人霧裡看花，關鍵就糾結在「懲罰」兩個字。據悉，用電大戶強制節電政策研究已久，上周也已向賴揆報告過，但礙於「懲罰」等敏感字眼，遲遲不敢對外公布。

如何讓用電大戶「感受到節電的壓力」，又不致於有「被懲罰」、不利「拚經濟」的觀感，讓行政院傷透腦筋。未料，賴揆昨天在便當會上突然出擊，並加速推動，今夏上路。

經濟部推動節電已到了瓶頸階段，如何讓扭乾的毛巾再擰出更多水，最有效的方式就是從大用戶下手。過去企業認為台灣電價太便宜，沒誘因更換節能設備，如今則開徵「節電捐」，只要有節電計畫或措施，就將額外多收的電費歸還給企業，經濟部與台電既沒有占企業的便宜，也有「強制節電」的誘因，更達到節能減碳的具體成效，社會應予支持。

節電經濟部便當

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