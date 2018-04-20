法人董事條款 經部傾向不刪

2018-04-20 02:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 /台北報導



備受矚目的公司法修正案立法院經委會昨（19）日審議，經濟部部長沈榮津表示，外界較關注第27條「法人董事條款」是否刪除，尤其企業主，相當擔心刪除後，會影響到企業投資。經濟部傾向維持院版不刪除，在聽取立委意見取得共識後，將爭取本會期完成三讀。

堪稱近年來規模最大的公司法修正案，共計新增19條、刪除12條、修正117條。經濟部表示，若能順利通過立法，對公司治理精神的落實，股東權益的保護，甚至吸引外國資金投入，帶動青年創業風潮及產業發展轉型契機，均有正面作用。

由於公司法與企業的經營運作及股東權益息息相關，各位立委都相當關注，委員提案加上行政院版修正草案合計在內，共計達30案，能否順利完成立法須要更多的折衝。

立委高志鵬質詢時說，我國掏空公司資產等不法金額，據估計達近1,500億元，主要方式包括貸款、背信等，台灣修正公司法時，也要思考與大陸的公司治理，誰做的比較好？立委廖國棟則強調，這次修正公司法是要讓業界有秩序，而不是讓公司失序。

立委林岱樺指出，政院新增173-1條規定，讓過半持股股東可自行召集股東會，不必透過董事會，她建議應增加配套程序，須先請求董事會召集，若15天內不召集，方可自行召集。

沈榮津則說，企業擔心刪除第27條條文，會影響企業投資，從經濟部角度來說，傾向院版保留不刪除。至於公司法第173-1條過半持股股東可自行召集股東會，因為外界希望整體有配套，因此仍要多聽聽委員意見。