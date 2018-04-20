政院拍板 工業大戶強制節電

2018-04-20 02:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



政院拍板工業用電大戶今夏節電政策「胡蘿蔔與棒子齊下」，將針對契約容量1,000kW（瓩）以上用電大戶祭出「強制節電條款」。 報系資料照 分享 facebook

政院拍板工業用電大戶今夏節電政策「胡蘿蔔與棒子齊下」，將針對契約容量1,000kW（瓩）以上用電大戶祭出「強制節電條款」，企業若沒配合達成一定的節電目標，將被額外加收一筆電費。知情人士透露，啟動時點為備轉容量在90萬瓩以下時。

行政院長賴清德昨（19）日中午與民進黨立委舉行「便當會」，行政院發言人徐國勇會後轉述政府新節電政策的方向。徐國勇強調，加收的電費不會放到台電口袋，會暫存在一個基金專戶內，當企業配合落實節電，或者更新設備時再歸還給企業，盼藉此鼓勵企業節電。

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台電長期以來採取的「削峰填谷」說法，設法把每天或夏天用電高峰削掉，填到晚上去，如時間電價、需量反應的做法，也被徐國勇引用來說明。他表示，為達到節電效果，希望協助、輔導工業用電1,000瓩以上的工廠節電，家戶用電希望由學校和鄉里節電競賽，給予獎金；當天氣熱到某個程度等情況，會提早告知工業用戶，希望用電比前五天或前一周平均用電量，減少1%~5%，讓工廠可以調整生產時程，如果達標會有獎勵，電費會減少，甚至尖峰省下的電，可換離峰更多度的電，這也可以稱為「削峰填谷」。

徐國勇說，按台電統計，全台契約容量1,000kW以上大戶約3,000戶，台電已在對企業進行溝通。啟動強制節電的條件、加收多少電費、上路時程，將在完成企業溝通以及條文擬定後再對外公布。

據與會人士透露，啟動「強制節電條款」的時點為備轉容量在90萬瓩以下，亮「限電警戒」紅燈時。

徐國勇還表示，希望相關辦法公布能「愈快愈好」，爭取今年夏天上路。

行政院政委張景森上周接受廣播專訪時透露，今年夏月會推動積極性的節電措施，對工業用電大戶設下至少5%的節電目標，並訂定獎懲機制，用全力維持供電穩定。

消息傳出，企業質疑多接單、多生產，以致於多用電，反而會受到「懲罰」，阻礙企業全力「拚經濟」。

但賴揆周末在花蓮記者會上曾替張景森緩脥，賴揆表示，「這不是硬性的，是有科技方式可以達成目標」。