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廖全平:政府祭大型空調、營業電表及商用LED燈補助方案

2018-04-19 23:07經濟日報 記者張義宮╱即時報導

國策顧問廖全平19日表示，能源局針對辦公室大型空調、營業電表及商用LED燈，祭出「舊換新」三年的79億元補助方案，由各地方政府實行，台北市可望在5月公告上路；辦公室、商用大型空調最高補助50%，營業電表1KW空調以上補助1500至2500元，相當於空調打65折至7折，將帶動商用空調年產值500至600億元的舊換新龐大商機。

台北市電器公會理事長，也是雅光電器董事長廖全平指出，台灣加入WTO，因此沒有排他性，符合資格的國內外廠商甚多，包括日立、大金、台灣松下、三菱、富士通、聲寶、大同、東元、禾聯碩等，都有商用機型可以供應，可望促成由舊有定頻空調更新為變頻機種的一波換購潮。為期三年的79億元補助中，商用空調佔有52億元，商用LED燈舊換新佔有27億元。

他說，政府為解決夏日用電不足的困難，這項由能源局推動的商用節電補助措施，交由各縣新政府細部公布實施，限定在用量電大的辦公室、商用電表收費的部分，至於家用空調並沒有在這一次補貼範圍。

廖全平以自己的雅光電器大樓為例，過去要採用VRF變頻大型空調非常貴，是一般定頻機種三倍價格，現在技術成熟挹注，價差落在一倍左右，又在政府對辦公室、商用大型空調最高補助50%利多下，雅光規劃更新，更可節電將享有40%效益，幾年之後就可以將舊換新費用由電費補回來。

他表示，新北新政府已在4月公告這項措施，台北市的產發展、觀傳局對這項補助也十分重視，台北市的辦公大樓、觀光飯店、百貨公司甚多，都是高用電的用戶，加上小吃店、美髮店等的只要是營業電表，舊換新均有享有補助。

廖全平強調，針對舊換新便捷的方式，只要用照相，將舊機、新機比照拍下存證，就可以申請補助，不必再由環保單位專人確認，可以有效率的進行。

廖全平表示，尤其是辦公室大型商用空調，往往是五噸、十噸規模起跳，以往的定頻式機種，若能改成現今均是變頻式VRF機種，省電高達40%，助益節電效果甚大，舊換新節能補助費用最高可達五成，將具有換新的意願。

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