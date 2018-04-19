「住」得安心 特定建築物每兩年需耐震評估

2018-04-19 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣地震頻傳，考量民眾居住安全，針對耐震評估「需補強」的建築物，內政部修正發布相關規定，要求特定建築物每兩年辦理一次耐震能力評估檢查申報，一旦完成補強報告，未來即可免除申報義務。

內政部營建署指出，修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」第8條第1項規定，經耐震能力評估檢查結果為「需補強」、明顯有公共安全疑慮的建築物，由當地主管建築機關通知後未完成補強或拆除者，規定每2年辦理一次耐震能力評估檢查，藉此規範政府執法頻率，不僅可以適時發現部分內部構造的改變，也能強制督促建物所有權人儘速改善。

根據該辦法第9條規定，採一次性強制評估制度，一旦完成補強報告，爾後年度即免除申報義務。民眾若可檢附已依建築物實施耐震能力評估、補強方案完成耐震能力評估及補強程序相關證明文件；依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師出具的補強成果報告書；已拆除建築物的證明文件三種之一者，爾後年度均不再需要辦理任何耐震能力申報。

先前傳出台北市政府認為，一般建築結構不會隨意改變，因此反對高頻率耐震評估。營建署則表示，針對此一規範已向北市府說明，目前已經釐清釋疑。

營建署官員強調，考量台灣為地震頻繁區域，現今科技也無法準確預測地震何時何地發生，一旦災害來臨，恐對人民生命財產造成嚴重威脅。因此，針對耐震能力評估「需補強」的建築物，將督促各地方政府要求建築物所有權人，儘速自主完成耐震補強或拆除，以維護公共安全。