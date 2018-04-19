親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

狗仔愛周董、狂粉黏老蕭 「糾纏行為防制法」能管？

打報警電話叫炸醬麵外送？ 警神反應救出受虐女

實質受益人不符國際要求 經部：需考量可行性

2018-04-19 14:06中央社 台北19日電

立委黃國昌今天質疑，公司法新增實質受益人條款只規定申報到第一層，不符國際洗錢防制評鑑標準；經濟部表示，評鑑除法規外，也會評估實施情形，業界反應一次到位有困難，才折衷採目前院版草案。

立法院經濟委員會今天審查「公司法部分條文修正草案」，時代力量立法委員黃國昌質詢時表示，本次公司法修法其中一項大目標，是為通過亞太防制洗錢組織（APG）今年將進行的第三輪相互評鑑，但目前行政院版草案中，針對實質受益人申報只規定揭露到第一層，根本不符合國際要求揭露到第二、第三層的標準。

法務部參事林豐文坦言，目前草案規定的確是只到第一層，但考量國內企業界反應，若一次到位，實際操作上會有困難，為使法制作業規定能確實被執行，才做此調整。

按照行政院版修正草案，公司應於每月15日前，將實質受益人資料以電子方式申報至中央主管機關建置的資訊平台，但符合一定條件的公司不適用。法務部次長陳明堂先前曾說明，考量台灣公司規模大小不一，實質受益人條款採最低標準，將來會逐步提高，可能會排除已有相關機制管理的公發公司，或是低洗錢風險的國營事業等。

經濟部商業司司長李鎂會後接受中央社記者訪問表示，APG評鑑中有40項指標，法務部也有洗錢防制法，公司法中的洗錢防制相關條款只是其中一部分，且除法規制定外，評鑑也會考量實際施行狀況，因此也必須考量國內環境是否可做到。

至於後續是否會視情況提高標準？李鎂表示，經濟部會持續與法務部討論。

洗錢防制法公司法經濟部

相關新聞

立委：新台幣29元是楊金龍防線

2018-04-19 12:28

雖未被列入匯率觀察名單 央行擔心台美貿易順差擴大

2018-04-19 12:04

股東臨時會召集權擬放寬 立委建議增訂程序防弊

2018-04-19 14:34

行政院會通過保險法修法 「殘廢」改「失能」

2018-04-19 13:17

美副貿易代表就位 台盼今年召開TIFA

2018-04-19 13:00

影／刪法人董事？ 經長：影響投資傾向不刪除

2018-04-19 12:24

上班族夢幻工作首選公務員 網紅首度入榜

2018-04-19 11:39

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

油價下週恐漲0.3元 95汽油直衝29元關卡

2018-04-19 11:11

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

讓阿里巴巴主動談合作 他用台灣技術+泰國水果大賺中國財

2018-04-19 10:31

公司法修法 經長盼本會期有共識通過

2018-04-19 09:59

經委會今天審查公司法 預計將成熱門戰場

2018-04-19 06:06

名家觀點／美中貿易戰 放眼科技業主導權

2018-04-19 01:53

公司法／許勝雄：刪法人董事條款 應配套

2018-04-19 01:07

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

中經院看景氣 審慎樂觀

2018-04-19 00:55

國發會：經濟邁向內需爆發期

2018-04-19 00:54

財經觀點／美商關心缺電 台灣競爭力隱憂

2018-04-18 23:47

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

斥資4億歐元！Volkswagen將優化狼堡能源設備

2018-04-18 20:27

大潭輸電線路變更 台電：依法不需環評

2018-04-18 19:13

立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

福衛七號下半年升空 天氣預測準確度提高一成

2018-04-18 15:02

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

看好內需 中經院上調GDP0.2個百分點至2.47%

2018-04-18 14:21

IMF估台灣GDP只1.9% 國發會：國內外機構看好台灣

2018-04-18 14:21

許勝雄：非核家園成本 政府應說清楚

2018-04-18 13:41

台灣加入CPTPP機率 經長估約6到7成

2018-04-18 12:51

影／燃煤與燃氣發電占比可調整？ 經長沒把話說死

2018-04-18 12:36

五一大遊行將登場 勞團喊企業三年連續加薪10%

2018-04-18 12:32

內需撐盤 中經院：今年台灣經濟靠國人自救

2018-04-18 12:32

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06

我對陸鋼品「雙反」調查 吳中書：必要反應

2018-04-18 12:04

受惠全球經濟穩健攀升 中經院上調台灣全年經濟成長率

2018-04-18 11:48

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41
看更多

熱門文章

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

2018-04-18 18:41

美打壓陸電信業 衝擊鴻海、台積電

2018-04-19 00:45

立委爆料：公股銀行員為衝業績 私下代繳客戶牌照稅

2018-04-19 11:02

中興通訊遭美封殺...手機恐無作業系統可用

2018-04-19 00:47

我有大陸來源所得怎麼報稅？會計師教你

2018-04-18 21:13

彭總裁最關切的豪宅 勤美璞真跌出200萬俱樂部

2018-04-19 11:46

華碩共治 施崇棠暫緩交棒

2018-04-19 00:40

全聯開進大學 輔大未來店有藥局、機器人、智能裝置

2018-04-18 16:08

環球晶砸132億 南韓擴廠

2018-04-19 00:44

黑道討債有2種 顧立雄：白的手法 就是用本票討債

2018-04-19 11:33

中美貿易戰 兩國通訊業成最大標靶

2018-04-19 00:47

瞄準中國製造商機 工具機廠加碼大陸

2018-04-19 00:44

宏泰集團接班布局底定 大房三子林鴻南接掌宏盛建設

2018-04-19 09:18

實價登錄2.0修法 李同榮：政府後知後覺只醒一半

2018-04-19 10:18

「最貴菜園」標脫 富邦賣自家人

2018-04-19 00:57

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

建案愈積愈多 2018北台待售案數量創同季新高

2018-04-19 10:37

矽晶圓缺貨潮…短期不會結束

2018-04-19 00:44

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

大立光轉投資星歐光學 大拓點

2018-04-19 01:03

實價登錄揭露門牌恐違反個資？ 張金鶚：無涉屋主隱私

2018-04-19 10:11

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

北極星加入全球抗癌聯盟

2018-04-19 00:39

漢來美食 今年將展四家店

2018-04-18 15:02

兩岸首例！信泰人壽每股234元參股永達理

2018-04-18 22:42

大陸所得 須併課綜所稅

2018-04-19 01:05

金管會反對限縮本票強制執行 立委批護航地下錢莊

2018-04-19 10:45

高價策略奏效 蘋果獨吞手機市場獲利八成以上

2018-04-19 00:30

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

基金利得計稅 境內外有別

2018-04-19 01:05

本票強制執行 不宜限縮

2018-04-19 01:27

全聯開藥局 結盟老藥商

2018-04-19 00:39

2020大計畫 開發金ROE要衝10%

2018-04-19 01:27

市場預測 最快6月升息

2018-04-19 00:49

地王林堉璘最愛么子林鴻森 自立門戶創凱越建設

2018-04-19 09:20

王銘陽訂KPI 全員皮繃緊

2018-04-19 01:27

美國制裁中興 學者：台廠無便宜可撿

2018-04-19 13:03

房屋稅5月1日開徵 繳納期限至5月31日

2018-04-19 06:07

標售價格腰斬？富邦：土地小無法獨立開發 價格低合理

2018-04-18 21:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top