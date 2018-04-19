經委會今天審查公司法 預計將成熱門戰場

2018-04-19 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



立法院經委會今天將審查公司法修正草案，預計將成為另一新戰場。除了新任工總理事長王文淵日前特別點名的公司法第27條「法人董事」條款，還有民進黨立委關心的第173條文，認為持股過半股東若可以臨時召集股東臨時會恐不妥，此外還有學界所點名的諸多條款，都可能會成為今天的審查重點。

公司法第27條有爭議許久，永豐金控資深副總張晉源去年曾在公聽會上指出，當政府為法人股東時，可用法人來當選董事，但若不符合公司法第30條的消極資格，也無從得知最終受益人，卻可以名正言順控制法人董事，根本可說是「藏鏡人條款」。第27條嚴重傷害公司治理，應該廢除。

不過，王文淵在17日的上任演說中也提到，最近有人提議刪除《公司法》27條，取消法人董事。但是如果沒有相關配套措施，將造成現存的投資控股公司 無所適從，降低法人的投資意願，同時也違反憲法對於法人的財產權，應慎重三思。立法不應該因某個案的異常就輕易要修法，應回歸「立法從寬，執法從嚴」。