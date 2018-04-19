親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

名家觀點／美中貿易戰 放眼科技業主導權

2018-04-19 01:53經濟日報 劉孟俊

今年4月，美國政府已提議對中國大陸貨品課徵懲罰性進口關稅，價值約合500億美元，並公布對應的貨品清單。同時嚴格限制陸資企業對美投資，並指責中國大陸長期從美國公司竊取核心技術。其後，美國再指稱中共在高科技服務領域，對美國企業形成不公平市場限制。美國貿易代表署（USTR）正考慮發起第二輪的301調查，並計畫公布價值1,000億美元的中國商品徵稅清單。為此，中國政府做出反擊，也針對美國產品提出一系列報復措施。自此，中美兩國摩擦逐漸升溫，引爆點正是高科技產業領域。

由美國端來看，值得關注的是美國如何針對個別中國科技企業進行制裁，目的是藉此減緩大陸高科技的發展速度。近日美國商務部已下令，七年內禁止美國公司向中興通訊出售產品，指稱中興通訊違反去年美國制裁北韓和伊朗的條款。然而事實上，當前中興與高通已為重要的合作夥伴，並參與高通的5G領航計畫，簽訂有未來5G零部件的採購意向。因此美國商務部此一禁令勢必造成雙方損失。

此外，華為與AT&T的合作試圖於美國市場銷售其高階智慧手機，但遭遇破局。其原因可能與上月美國國會議員發函聯邦傳播委員會，指出華為與中國政府的密切關係，其在美銷售手機與相關設施，亦可能造成美國內部的資訊安全疑慮。

同樣地，美國財政部正設法限制中國企業對美服務貿易投資。例如中共要求亞馬遜和微軟等美國公司在中國大陸推動雲計算等業務，要求必須與陸企成立合資公司並轉移技術。因此，在中共取消對美國企業的投資限制前，禁止或限制阿里巴巴集團在美國提供雲計算服務。

再由中國端來看，自大陸國家主席習近平主政以來，實施《中國製造2025》的製造強國發展戰略，藉以提高製造業創新和工業基礎能力。並藉由陸企大量海外併購，企圖爭取製造強國與國際領導地位。近年來已有效提升中國大陸科技廠商的競爭力，並威脅先進國家產業的領先地位。

特別是，中國大陸產業政策的核心所在強調「自主可控戰略」。所謂「自主」，強調的是關鍵技術、基礎技術領域的自主研發能力和智慧財產權；而「可控」則強調的是對應於產業的「安全」控管。簡言之，中國大陸「自主可控」觀點係由國家安全角度出發，特別是爭取在關鍵供應鏈上的掌控力與發言權。致力於聚焦本土的自主產業生態體系，並力圖培育各領域的頂級本土企業。

自習核心確立以來，中國大陸逐步形成「黨、政、企」三位一體的企業競爭模式，在國家資源挹注下，協助企業超越本身科技的發展侷限，培育其自主生態創新體系，企圖形成一批「高專特精」優勢企業，爭取全球市場競爭的主導權，並形成中國大陸相當鮮明的國家資本主義體制。

在此政策邏輯下，預期美中等頂尖企業合縱連橫的國際競爭將更為激烈與白熱化，雙方均在爭奪全球產業的主導權。因此，產業科技戰即可視為美中貿易戰真正的核心爭議。（作者是中華經濟研究院大陸所所長）

中共阿里巴巴集團

相關新聞

公司法審查 30版本大亂鬥

2018-04-19 01:07

公司法／許勝雄：刪法人董事條款 應配套

2018-04-19 01:07

中經院看景氣 審慎樂觀

2018-04-19 00:55

國發會：經濟邁向內需爆發期

2018-04-19 00:54

財經觀點／美商關心缺電 台灣競爭力隱憂

2018-04-18 23:47

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

斥資4億歐元！Volkswagen將優化狼堡能源設備

2018-04-18 20:27

大潭輸電線路變更 台電：依法不需環評

2018-04-18 19:13

立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

福衛七號下半年升空 天氣預測準確度提高一成

2018-04-18 15:02

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

看好內需 中經院上調GDP0.2個百分點至2.47%

2018-04-18 14:21

IMF估台灣GDP只1.9% 國發會：國內外機構看好台灣

2018-04-18 14:21

許勝雄：非核家園成本 政府應說清楚

2018-04-18 13:41

台灣加入CPTPP機率 經長估約6到7成

2018-04-18 12:51

影／燃煤與燃氣發電占比可調整？ 經長沒把話說死

2018-04-18 12:36

五一大遊行將登場 勞團喊企業三年連續加薪10%

2018-04-18 12:32

內需撐盤 中經院：今年台灣經濟靠國人自救

2018-04-18 12:32

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06

我對陸鋼品「雙反」調查 吳中書：必要反應

2018-04-18 12:04

受惠全球經濟穩健攀升 中經院上調台灣全年經濟成長率

2018-04-18 11:48

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41

財資中心成立應變小組 5月報稅季「出不了一點差錯」

2018-04-18 11:20

高科技人才西進？ 陳良基：台商在中國建立製造鏈

2018-04-18 10:56

全球景氣穩健 中經院上修今年經濟成長至2.47%

2018-04-18 10:48

名家觀點／大陸宏觀維穩 微觀才會逐開

2018-04-18 02:05

財部對陸鋼品祭雙反 我鋼鐵業者反應兩極

2018-04-18 01:25

王文淵談缺水 盼農業用水省一點

2018-04-18 01:20

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

2018-04-18 00:57

我對陸開第一槍…未來與美談判 可顯誠意

2018-04-18 00:29

2個原因 我對陸5鋼品祭雙反調查

2018-04-18 00:18

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

2018-04-18 00:05

大潭電廠輸電線路大改 環差補件再審

2018-04-17 23:53

台商不再回家上市？ 顧立雄：不算危機 但有急迫感

2018-04-16 12:53

為何台灣二十年工資上不去？ 薪資問題的經濟結構對策

2018-04-16 11:06

地緣政治風險升高 府院全力穩定股市物價

2018-04-16 01:09
看更多

熱門文章

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

2018-04-18 18:41

人事紛爭萌生退意？ 施崇棠傳6月退休 華碩：無法評論

2018-04-18 09:14

境外所得有兩種 海外和大陸所得報稅方式差很大

2018-04-18 06:02

美國封殺中興通訊 高通憂聯發科樂

2018-04-18 12:09

內政部推實價登錄制度2.0 未來不動產交易將改逐戶登錄

2018-04-18 11:05

曾繁城：台灣鬥得太厲害了 不如聽聽電影音樂

2018-04-18 14:22

最貴菜園土地標售 富邦自家人加價5000萬得標

2018-04-18 11:23

宏碁擠進亞馬遜5大暢銷筆電 這款唯一售價破千美元

2018-04-18 12:11

夜市變身熱門商圈 通化商圈登店面投報王

2018-04-18 11:00

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

「最貴籃球場」爭議 實價登錄不實未來罰則提高5倍

2018-04-18 13:23

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

全聯開進大學 輔大未來店有藥局、機器人、智能裝置

2018-04-18 16:08

最貴籃球場標售 信義計畫區D1每坪449.46萬標出

2018-04-18 14:05

報稅備戰！ 今年MAC報稅大精進 稅額試算更精準

2018-04-18 10:50

五一大遊行將登場 勞團喊企業三年連續加薪10%

2018-04-18 12:32

最貴菜園標售 富邦出手價格腰斬

2018-04-18 12:21

群聯防洩密 上班時間管制手機相機

2018-04-18 12:14

我有大陸來源所得怎麼報稅？會計師教你

2018-04-18 21:13

漢來美食 今年將展四家店

2018-04-18 15:02

建物使用執照為何老被「卡關」？ 建管人員細說分明

2018-04-18 09:26

許勝雄：非核家園成本 政府應說清楚

2018-04-18 13:41

最貴菜園球場出半價 房仲：供附近地主認知

2018-04-18 22:10

全聯智慧門市進駐校園 新莊輔大店成產學合作首站

2018-04-18 20:25

IMF估台灣GDP只1.9% 國發會：國內外機構看好台灣

2018-04-18 14:21

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41

黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06

實價登錄擬揭露門牌 房仲：個資安全應注意

2018-04-18 17:13

開發金：目標2020年底前百分百合併中壽

2018-04-18 15:09

投資新興高收益債券掌握「政美利」三大投資原則

2018-04-18 06:00

立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44

人潮多 台北三大捷運商圈店面投報率超過2%

2018-04-18 10:58

施崇棠退休？華碩：人事異動以公告為準

2018-04-18 14:21

福衛七號下半年升空 天氣預測準確度提高一成

2018-04-18 15:02

台積心築藝術季起跑 《阿瑪迪斯》交響音樂會打頭陣

2018-04-18 18:51

標售價格腰斬？富邦：土地小無法獨立開發 價格低合理

2018-04-18 21:37

高科技人才西進？ 陳良基：台商在中國建立製造鏈

2018-04-18 10:56

新台幣開盤 貶值1.8分

2018-04-18 09:16

總統：鼓勵台商布局全球 絕不能錯過非洲

2018-04-18 20:50

旺宏控侵權 群聯：遺憾

2018-04-18 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top