立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



經濟部多次強調2025年時綠能發電占比要達到兩成，不過立法院經委會今天審查「再生能源發展條例」修法，因為沒有把綠能發電占比兩成目標入法，成為審查重點。立委王惠美質疑，行政院版本只有將再生能源2020年與2025年的裝置容量目標入法，「為何再生能源發電兩成佔比不能入法？」經濟部回應，因為天候等因素，很難用發電量入法。

再生能源發展條例行政院版修法條文第六條明訂，規劃於109年及114年，再生能源發電設備推廣目標總量分別達到1080萬瓩及2700萬瓩以上。

不過，立委王惠美質疑，綠能發電占比兩成是目標，為何不能入法？立委孔文吉提案，應該把發電占比兩成入法。立委陳超明也提案，應增加「究責條款」，如果綠能裝置量未能達到目標量八成，就要有相應罰則。

能源局長林全能解釋，如果用發電量來入法，實務執行上會非常困難，因為綠能發電會受到日照、風力、水情條件等影響，舉例來說，枯水期時水力發電量就會少很多。不過，王惠美繼續質疑，「這樣說，我們就很擔心，綠電發電到底會不會穩定？」