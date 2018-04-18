親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賓士佔好市多身障車位 駕駛竟稱「孕婦不能久站」

立委質疑綠能發電占比兩成未入法 經部：發電量執行難

2018-04-18 16:44聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部多次強調2025年時綠能發電占比要達到兩成，不過立法院經委會今天審查「再生能源發展條例」修法，因為沒有把綠能發電占比兩成目標入法，成為審查重點。立委王惠美質疑，行政院版本只有將再生能源2020年與2025年的裝置容量目標入法，「為何再生能源發電兩成佔比不能入法？」經濟部回應，因為天候等因素，很難用發電量入法。

再生能源發展條例行政院版修法條文第六條明訂，規劃於109年及114年，再生能源發電設備推廣目標總量分別達到1080萬瓩及2700萬瓩以上。

不過，立委王惠美質疑，綠能發電占比兩成是目標，為何不能入法？立委孔文吉提案，應該把發電占比兩成入法。立委陳超明也提案，應增加「究責條款」，如果綠能裝置量未能達到目標量八成，就要有相應罰則。

能源局長林全能解釋，如果用發電量來入法，實務執行上會非常困難，因為綠能發電會受到日照、風力、水情條件等影響，舉例來說，枯水期時水力發電量就會少很多。不過，王惠美繼續質疑，「這樣說，我們就很擔心，綠電發電到底會不會穩定？」

最後經委會決議，行政院版的甲案、發電量佔比兩成的乙案、與究責條款的丙案，三案併陳出委員會。

立法院經委會今天審查再生能源發展條例。記者高詩琴／攝影
立法院經委會今天審查再生能源發展條例。記者高詩琴／攝影
分享

再生能源綠能經濟部

相關新聞

IMF估台灣GDP只1.9% 國發會：國內外機構看好台灣

2018-04-18 14:21

離岸風電黑船來襲 核電幫最後保衛戰

2018-04-18 16:23

修出國安危機／中資覬覦 大同恐成國安核彈

2018-04-18 16:21

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

福衛七號下半年升空 天氣預測準確度提高一成

2018-04-18 15:02

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

看好內需 中經院上調GDP0.2個百分點至2.47%

2018-04-18 14:21

許勝雄：非核家園成本 政府應說清楚

2018-04-18 13:41

台灣加入CPTPP機率 經長估約6到7成

2018-04-18 12:51

影／燃煤與燃氣發電占比可調整？ 經長沒把話說死

2018-04-18 12:36

五一大遊行將登場 勞團喊企業三年連續加薪10%

2018-04-18 12:32

內需撐盤 中經院：今年台灣經濟靠國人自救

2018-04-18 12:32

黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06

我對陸鋼品「雙反」調查 吳中書：必要反應

2018-04-18 12:04

受惠全球經濟穩健攀升 中經院上調台灣全年經濟成長率

2018-04-18 11:48

交易實價登錄2.0 改為買賣雙方移轉登記時併同申報

2018-04-18 11:41

經長首拋能源配比可調整 火力佔比八成不變

2018-04-18 11:33

財資中心成立應變小組 5月報稅季「出不了一點差錯」

2018-04-18 11:20

高科技人才西進？ 陳良基：台商在中國建立製造鏈

2018-04-18 10:56

王文淵憂心能源政策 經長：找時間拜會說明

2018-04-18 10:50

全球景氣穩健 中經院上修今年經濟成長至2.47%

2018-04-18 10:48

名家觀點／大陸宏觀維穩 微觀才會逐開

2018-04-18 02:05

財部對陸鋼品祭雙反 我鋼鐵業者反應兩極

2018-04-18 01:25

王文淵談缺水 盼農業用水省一點

2018-04-18 01:20

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

2018-04-18 00:57

IMF預估：我經濟成長率 落後星、韓

2018-04-18 00:30

我對陸開第一槍…未來與美談判 可顯誠意

2018-04-18 00:29

2個原因 我對陸5鋼品祭雙反調查

2018-04-18 00:18

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

2018-04-18 00:05

大潭電廠輸電線路大改 環差補件再審

2018-04-17 23:53

財經觀點／小心中美貿易戰的蝴蝶效應

2018-04-17 23:45

大陸5倍薪挖角 半導體業苦戰

2018-04-17 23:27

王文淵接工總 對賴揆提5憂

2018-04-17 23:19

王文淵提5大憂心 徐旭東：企業界急了

2018-04-17 22:02

工總理事長交接 許勝雄交棒王文淵

2018-04-17 20:10

王文淵當賴清德面提五大憂心 能源政策不利經濟發展

2018-04-17 19:45

法人董事刪不刪有雜音 沈榮津：全面檢討

2018-04-17 19:20

大潭電廠輸電線路變更 補件再審

2018-04-17 17:42

美中貿易戰 龔明鑫：第二波制裁 對台影響會比較大

2018-04-17 17:12
看更多

熱門文章

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

2018-04-18 00:05

年薪未達標 免繳綜所稅門檻看這裡

2018-04-18 01:36

陸挖角半導體人才 王文淵：南亞科跑48人

2018-04-17 17:39

美封殺中興通訊 台廠受累

2018-04-18 01:29

人事紛爭萌生退意？ 施崇棠傳6月退休 華碩：無法評論

2018-04-18 09:14

王文淵當賴清德面提五大憂心 能源政策不利經濟發展

2018-04-17 19:45

防同業挖腳 三商銀半數員工年薪逾百萬

2018-04-18 01:45

今年報稅哪些人可不用繳稅？ 看這裡

2018-04-17 22:10

王文淵提5大憂心 徐旭東：企業界急了

2018-04-17 22:02

境外所得有兩種 海外和大陸所得報稅方式差很大

2018-04-18 06:02

重返台灣天空！ 多家外籍航空重開台北航線

2018-04-18 01:35

大陸5倍薪挖角 半導體業苦戰

2018-04-17 23:27

內政部推實價登錄制度2.0 未來不動產交易將改逐戶登錄

2018-04-18 11:05

美國封殺中興通訊 高通憂聯發科樂

2018-04-18 12:09

A350-900飛歐洲太好用 華航今年再進二架

2018-04-17 21:11

5G發展路…出現大障礙

2018-04-18 01:28

最貴菜園土地標售 富邦自家人加價5000萬得標

2018-04-18 11:23

果然金飯碗 一銀過半數員工年薪百萬

2018-04-17 21:39

繳稅注意！ 健保費可全額列舉扣除

2018-04-17 23:25

美中貿易戰 龔明鑫：第二波制裁 對台影響會比較大

2018-04-17 17:12

夜市變身熱門商圈 通化商圈登店面投報王

2018-04-18 11:00

宏碁擠進亞馬遜5大暢銷筆電 這款唯一售價破千美元

2018-04-18 12:11

三商銀過半數員工 去年實領年薪破百萬

2018-04-17 21:56

曾繁城：台灣鬥得太厲害了 不如聽聽電影音樂

2018-04-18 14:22

專家：美封殺中興通訊 將刺激陸晶片發展

2018-04-18 01:29

洗錢防制／外商銀拿放大鏡檢視 立委成受災戶

2018-04-17 23:39

我對陸鋼品祭雙反調查 爭取美豁免關稅

2018-04-18 00:57

構築金融版圖…寶佳唐楚烈 掌併購軍符

2018-04-18 01:45

朱復銓：樺漢投資帆宣絕對賺錢

2018-04-17 19:30

IMF為何預測台灣今年GDP僅1.9%？

2018-04-18 12:29

「最貴籃球場」爭議 實價登錄不實未來罰則提高5倍

2018-04-18 13:23

台新金反守為攻 保六搶七

2018-04-18 01:45

金控大陸租賃 獲利飆增四倍

2018-04-18 01:45

太陽能三合一案 公平會過關

2018-04-18 14:28

2個原因 我對陸5鋼品祭雙反調查

2018-04-18 00:18

財經觀點／小心中美貿易戰的蝴蝶效應

2018-04-17 23:45

群聯防洩密 上班時間管制手機相機

2018-04-18 12:14

太設董座章啟明遭逼宮退位？章啟明：階段性任務已完成

2018-04-17 22:52

最貴籃球場標售 信義計畫區D1每坪449.46萬標出

2018-04-18 14:05

報稅備戰！ 今年MAC報稅大精進 稅額試算更精準

2018-04-18 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top