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黃國昌質疑核二跳機說不清 台電同意辦公開說明會

2018-04-18 12:06聯合報 記者高詩琴╱即時報導

時代力量立委黃國昌。記者林麒瑋／攝影
時代力量立委黃國昌。記者林麒瑋／攝影
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核二廠跳機，台電日前將報告送給原能會，不過立委黃國昌今天在立法院經委會質疑，台電將核二廠再啟動申請書已送到原能會，卻沒有跟社會公開說明跳機原因，「台電的態度就是專業的傲慢」。他要求台電舉行公開說明會，給公眾提出質疑的機會。經濟部長沈榮津說，會請台電內部評估，台電副總陳建益回應「我們都樂意」。

黃國昌表示，台電送到原能會的報告，他「整份拜讀完」。核二廠安全大家都很重視，但是台電卻沒有公開說明過，只有在報告的附件二分析跳機原因。

黃國昌怒批，「台電的態度就是專業的傲慢！覺得這件事情你們也不懂，我不用解釋，原能會審過後，我就可以再啟動了」。這種處理方式，跟過去核電廠啟動後屢次跳機，有什麼差別？

黃國昌今天質問，蒸汽壓力控制系統跟斷然處置程序有沒有關係？陳建益原詢答「這個安全停機的一部分」，但黃國昌指出。台電不要再講「因為設備很靈敏，所以跳起來（跳機），很安全」，「這個講Ｎ次了」。

黃國昌再詢問一次，蒸氣壓力控制系統跟斷然處置程序，有沒有關係？陳建益由於負責一般發電，現場沒有回應。

黃國昌說，台電就算把資料都放在網路上，「這就叫揭露？公眾有沒有提出質疑的機會？有還是沒有？」他要求，台電要舉行公開說明會，台電回應，「我們都樂意」。

台電黃國昌原能會

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