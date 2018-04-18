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全球景氣穩健 中經院上修今年經濟成長至2.47%

2018-04-18 10:48經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院今（18）日發布最新經濟成長率預測，由於全球經濟穩健攀升，國內出口表現也很亮眼，中經院上修全年經濟成長率0.20個百分點至2.47%，略緩於去年之值2.86%。由於比較基期偏高、美中貿易爭端未歇、地緣政治風險升溫等因素，今年經濟成長將逐季遞減。

展望2018年，國際經濟復甦穩健，台灣商品出口表現亮眼，有利國內經濟成長，中經院預估今年第1季成長率仍將突破3%至3.08%；第2季之後則受地緣政治干擾、比較基期偏高影響，成長率將逐季下緩，分別為2.59%、2.18%、2.08%、全年經濟成長預測值為2.47%。

中經院指出，民間消費雖因物價走升而造成購買力略減，但持續改善的勞動市場，以及交易熱絡的投資市場，有效帶動民間財富擴增，預估今年民間消費年增率為1.95%，略低於去年之2.34%，但對成長貢獻仍達1.08個百分點，提供有力支撐。

有別於去年仰賴外貿，今年成長模式則偏重內需，對經濟成長貢獻1.96個百分點，較去年增加1.03%；國外淨需求貢獻約0.51個百分點，較去年減少1.52%。

中經院指出，今年經濟成長率低於去年，是因為比較基期偏高，加上不確定因素增多，包括國際原油與商品價格走勢、國際貿易爭端升溫、Fed升息與主要國家貨幣政策走向、國內年底九合一大選等，恐為今年成長再添變數，但因國外淨需求可望維持正向貢獻，仍不至於拖累經濟成長，因此較前次（12月）預測上修0.20個百分點。

中經院此次預測值略高於主計總處、元大寶華等主要機構先前發布的預測值。

主計總處在今年農曆年前發布經濟預測，將今年經濟成長率上修0.13個百分點至2.42%，民間消費、民間與政府投資均創近年較佳表現；主計長朱澤民也樂觀看待今年前景。

元大寶華3月底同樣上修今年經濟成長率預測值至2.40%，雖然成長力道稍弱，但對景氣持續復甦的看法大致相同。

經濟成長率元大

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