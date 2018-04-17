大潭電廠輸電線路變更 補件再審

2018-04-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



蔡政府倡非核家園、能源轉型，盼提升天然氣比率，不過，不僅第三天然氣接收站因涉及藻礁恐觸礁，環保署環評會議今天審查「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」輸電線路變更環差分析報告案，也被環委退回。雖然台電昨說，已經取得主管機關共識，但是，環委仍要求台電要再謹慎取得交通部公路總局、地方政府意見，並進行民意溝通程序後，於7月31日前補件再審。外界認為跟近日深澳電廠引發外界紛爭、主管機關權責等問題，因此更加謹慎要求。

大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫影響說明書於103年通過環評，台電欲增建3至8部燃氣複循環機組，含33公里輸電線路，不過，台電擬變更輸電線路，從原環說是內容輸電線路路徑經桃園觀音區、新屋區、楊梅區、龍潭區及新竹縣關西鎮等五區鎮再到龍潭超高壓變電所，變更為從桃園觀音、大園、蘆竹、新北市林口等四區至林口電廠，縮短至30公里。

至於變更原因，台電表示，主要考量有三點，分別輸電管線分散風險，也能把工期從93個月縮短至60個月，工程經費從277億元減少至142億元等。

台電擬變更的路線從原本的穿越龍潭市區，改為沿著台61線往西濱道路沿深到北邊，大多涉及公路總局主管範圍，會中台電雖然指出，已經跟交通部公路總局第一區養護工程處溝通過，不過，環委仍然要求要再確實取得主管機關建議，此外，因路徑也涉及桃園、新北市地方政府，也要求台電要做確認並取得民意支持。

另外，深澳電廠引發環評新案與環差討論，也有環委認為，台電擬變更管線路徑，已經跟過去是一個完全不一樣的路徑，不該再送環差，而是要重送環評，以新案審議，但內部討論過程中，環評委員認為變更後未經過市區，避免民眾受到電磁波、開挖等影響，新案確實有比舊案好，最後決議要求台電進行九項補正後送環評會議再審。九點補正意見除了取得機關、地方政府意見，以及進行沿線民眾公開會議溝通之外，還有進行陸域、水域生態影響調查與對策等等。