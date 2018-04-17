地震土石流受災 傷病給付最多可領一年半

2018-04-17 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣颱風地震頻繁，天然災害防救法修法通過對災民加強照顧，勞保局表示，若是天然災害災民若有勞保身分，即使非職業傷病致不能工作，若未取得薪資，就診第一日起就可領傷病給付，最長領半年；由於不併入勞保傷病給付領期限，因此若未痊癒，可接續領取勞保傷病給付，若屬職災，最長可領到二年半；若非屬職災，則可領一年半。2月的花蓮地震就可適用。

現行勞保傷病給付必須符合住院治療，且自不能工作或住院第四日起核發，但鑑於近年地震、颱風引土石流等天災事變常造成災區嚴重災情，2015年通過災害防救法，強化對災區民眾照顧，對於災區具勞保身分者，傷病給付從優發放。

勞保局表示，具勞保身分者於「災區」因天然災害導致傷病不能工作，且未能取得原有薪資，自治療日起第一日即可向勞保局請領災害防救法傷病給付，而且無論普通傷病或職業傷病，有門診治療即可請領，不須住院。請領標準為屬於職災者，領取投保薪資七成，非屬職災者，領投保薪資五成，最長可領六個月。

另一個優惠則是，天然災害傷病給付領取期限不併入勞保傷病給付期限，亦即如果勞工領滿災害防救法傷病給付上限六個月後尚未痊癒，仍符合勞保傷病給付請領要件，如無法工作取得原有薪資，則可再申請勞保傷病給付，不須住院也可核給。

勞保局表示，勞保傷病給付屬於職災者，可領投保薪資七成一年，一年後減為投保薪資五成，最長一年，合計二年。若非屬職災，屬於普通傷病，則領投保薪資五成，最長一年。也就是若屬災民因災受傷，除了上述槌天然災害傷病給付半年外，最多可再領一~二年。

勞保局說，「災區」範圍依行政院公告為準。

例如今年2月6日花蓮地震，已經行政院公告災區，包括花蓮市、新城鄉及吉安鄉等，被保險人如位於上述災區，因地震致傷病不能工作，且未取得原有薪資，就可填寫「災區受災勞工保險被保險人傷病給付申請書及給付收據」，連同傷病診斷書，於信封上註明「花蓮震災申請案件」由投保單位蓋章後寄送勞保局。