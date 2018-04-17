勞動部長許銘春 下午突擊勞檢西門町飲料店

2018-04-17 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部長許銘春今（17）日下午將親自帶隊到西門町商圈突檢，鎖定飲料店打工族勞動條件，這是許銘春上任後，第三度帶隊勞檢。

勞動部之前曾邀請大型連鎖飲料店業者喝咖啡，要求業者確保飲料店工讀生權益。當時也同步宣布將在4月底勞檢飲料店。

中午勞動部即發出通知，表示下午將由部長帶隊到西門町商圈勞檢飲料店，了解部分工時員工勞動權益，結束後將會公布勞檢結果。