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名家觀點／美中匯率戰 才是經濟致命傷

2018-04-17 01:35經濟日報 李沃牆

美中貿易戰硝煙隨雙方課徵關稅叫戰，似有擴大跡象；但雙方又不排除坐下來談判。各界對此戲碼眾說紛紜，深怕雙方一不小心擦槍走火，全球經貿及金融市場將遭波及。

1930年，美國總統胡佛簽署「斯姆特-霍利關稅法（The Smoot-Hawley Tariff Act）」後，面臨經濟衰退；許多國家為維護自身利益，對美國採取報復性關稅，貿易保護主義抬頭，最後演變成經濟大蕭條，或許是始料未及。以史為鏡，固然可知興替，然金融環境時空背景迥異，不能等同視之。美中貿易戰的真正致命武器不在關稅，而是正醞釀中的匯率戰。

回顧歷史，美國曾為了改善巨額貿易赤字，於1985年和日本、英國、法國及德國簽署「廣場協議」。透過外匯市場干預，讓美元大幅貶值，而日圓及其他各國貨幣大幅升值；特別是日圓在三年內升值近一倍，導致日本經濟一蹶不振。

如今，川普是否重施故技，讓人民幣快速升值，再主導一場「陸版廣場協議」？目前觀之，可能性不高，但川普在匯率戰布局實是司馬昭之心。川普曾在選前直指中國操縱匯率，刻意壓低人民幣。在選後則維持弱勢美元，讓亞洲許多國家貨幣升值。如新台幣自川普上任以來已升值逾10%，美元貶值難辭其咎；雖然人民幣也升值9%，但並非美元貶值所致，而是中國經濟成長，加上人民銀行採行「寬進嚴出」的外匯管制政策奏效，資金回流所致。

其實，人行這幾年在人民幣國際化過程中，也一直試圖要讓人民幣走自己的路，如人行下屬的中國外匯交易中心（CFETS）所發布「CFETS人民幣匯率指數」，指數的編製係按國際貿易得出的權重來衡量人民幣兌24個國家的轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，並以2014年12月31日為基期，基期指數為100點。

揆其用意，除了降低美元波動的衝擊外，背後最大的動機，應是讓人民幣逐步與美元匯率脫鉤，最終成為另一國際貨幣指數，做為其貿易國的匯率參考依歸。尤有進者，以人民幣計價的中國大陸版的原油期貨「上海原油期貨」，於3月2日在上海國際能源交易中心掛牌交易。看來，中國除了想取得區域石油貿易定價權目的外，也想改變長久以來國際以美元作為石油貿易唯一貨幣的局面。

準此以觀，美中貿易戰過程中，川普欲以美元貶值迫使人民幣升值的陰謀恐難得逞。倒是中國方面可能利用人民幣貶值成為反制美國的籌碼。換言之，一旦川普確定對中國課高關稅，中國將以人民幣貶值，抵消美中任何貿易協議對出口造成的損失。近日，人民幣匯價急劇走跌，似乎可看出端倪。

但匯率是雙面刃，2015年8月11日人民幣劇貶引發全球股災尚歷歷在目，北京當局非到關鍵時刻也不會輕易出手。

台灣係一小型開放經濟體，對外端賴貿易，不僅在美中貿易爭端下難以迴避，匯率又極易受大國貨幣政策左右。雖然維持匯率穩定央行責無旁貸，但在美財政部緊盯下，每年4月及10月發布「主要貿易對手國外匯政策」報告，即使匯率大幅波動，也不敢貿然進場干預。匯率戰來勢洶洶，匯率震盪加劇，企業若無進行適當避險，勢必遭受巨額匯損。

筆者建議，企業除了要密切觀察匯率動態外，應透過遠期外匯、換匯（SWAP）交易或外匯選擇權等工具避險，以降低匯損。

（作者是淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

人民幣匯率川普外匯

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