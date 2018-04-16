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新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

證交所提3優勢 吸引新南向企業回台掛牌

2018-04-16 19:57中央社 台北16日電

台灣證券交易所總經理簡立忠。 圖／聯合報系資料照片
台灣證券交易所總經理簡立忠。 圖／聯合報系資料照片
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亞洲各大股市搶初次上市(IPO)案源激烈，不過台灣證券交易所點出，台股法規完備、政策穩定，海外上市公司週轉率高，加上平均本益比不輸上海、香港，是海外台商首選。

證交所總經理簡立忠上任後，也積極爭取新南向企業回台掛牌，今年已規劃一系列新南向國家海外招商引資活動，近期帶隊前往新加坡、馬來西亞舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引超過50名台商參加，後續還將前往越南，協助優秀企業回台籌資。

簡立忠表示，新加坡、馬來西亞等地是台商南向投資的重要基地，也是證交所近年持續開發的重點區域，截至3月底，在70家國外回台上市企業中，有7家是來自東協國家，占比約1成，過去3年平均每年都約有10家國外企業回台上市，未來將持續深耕東協(ASEAN)地區國家，落實政府「新南向政策」。

證交所也明列台灣資本市場的優勢，首先，台股在法規完備、政策穩定、作業效率等方面都相當優秀，IFRS、公司治理等推動更是完全與國際接軌，可以說是小而精、品質優良的市場。

其次，國外回台上市公司(KY股)週轉率高達225.69%，交易活絡，此外，平均本益比將近19倍，與上海、香港等市場相較並不遜色，因此對追求穩定發展的中小企業非常有吸引力。

馬來西亞新南向政策證交所

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