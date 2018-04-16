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點名賴清德是台獨 國台辦主任：軍演是針對台獨言論和行動

當年10次劫機潮 掛五星旗飛台北 藏著驚天內幕…

為何台灣二十年工資上不去？ 薪資問題的經濟結構對策

2018-04-16 11:06聯合新聞網 看雜誌

近年台灣社會出現一個名詞，形容七年級以降是「厭世代」。研究「厭世代」的作家吳承紘...
近年台灣社會出現一個名詞，形容七年級以降是「厭世代」。研究「厭世代」的作家吳承紘認為，「厭世」其實是這一個世代面對低薪、過勞與長工時下，「集體的自我嘲諷與情緒出口。」本報系資料照 黃瑜萱
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