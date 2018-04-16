賴揆：工業大戶節電 不硬性規定

2018-04-16 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／花蓮報導



賴揆花蓮行談供電：要同時做到穩定供電與解決空汙。 記者吳馥馨／攝影 分享 facebook 行政院政委張景森上周接受廣播專訪時表示，今夏會強制工業用電大戶節電5%，並訂獎懲辦法；引發外界擔心影響企業「拚經濟」。對此，行政院長賴清德昨（15）日表示，這不是硬性的，是有科技方式可以達成此目標。

賴揆周末率媒體赴花蓮振興觀光，在媒體記者會上表示，政府將以多元創能、智慧節能、科技儲能等三方式，讓穩定供電目標會如期達標。關於智慧節能，是今年安裝20萬具智慧電表，2021年安裝100萬戶，2024年達到300萬戶，藉由智慧節能，提高能源使用效率。

賴揆否認企業節電不力會遭「懲罰」，還緩頰說，張景森的意思是用電大戶若能更新設備，提高能源使用效率，自然會有5%甚至10%的節電目標，不是硬性的，是有科技的方式達此目標。

針對外界質疑政府非核政策衝太快，賴揆說，民進黨是「務實」推動非核家園，電業法是核一、二、三廠如期除役，核四不運轉，2025前的能源轉型也要穩健，不是提早把核電機組除役，就是及早達成非核家園的目標。「穩健依法、何時該停就停」，但2025年非核目標不容打折。賴揆也掛保證，政府能源政策不會影響要投資者的用電需求。

至於核二2號機何時會再轉？賴揆說，須要通過原能會安全查核，要有安全才能再轉，尊重原能會專業，不會訂時間表。