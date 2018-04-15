經濟部國營事業去年獎金 最高可領4.4個月

2018-04-15 21:03 中央社 台北15日電



經濟部所屬國營事業台電、中油、台水、台糖去年度經營狀況良好，皆有超額盈餘，以盈餘計算的績效獎金可達2.4個月。 分享 facebook

經濟部4家國營事業去年度經營狀況良好，皆有超額盈餘，以盈餘計算的績效獎金可達2.4個月，若經行政院核定去年度綜合表現為甲等，可再加2個月考成獎金，最高可達4.4個月。

經濟部所屬國營事業台電、中油、台水、台糖去年稅前盈餘表現亮眼，其中中油因石化產業景氣好，且油價緩步上揚，公司內部工廠操作穩定，加上轉投資的獲利，油氣類收益表現良好，全年稅前盈餘達新台幣504億元。

按照國營事業經營狀況及盈餘，行政院與經濟部會分別核定考成獎金及績效獎金。績效獎金部分依該年度盈餘決定，若達到法定盈餘，可獲獎金1.2個月，超額盈餘部分依各國營事業所訂級距累計，最高共可達2.4個月。

考成獎金部分，各國營事業會依財務及非財務等各項指標提出自評，由行政院核定等第後發給，列甲等者，獎金最高可達2個月。

經濟部官員表示，各國營事業已結算盈餘、辦理決算並呈報，績效獎金部分已由經濟部組成審議會核定，待各所屬事業提報董事會；考成獎金部分近期也將報行政院核定，4家國營事業雖都自評為甲等，但尚未確定最終等第。

有媒體報導質疑，去年815大停電，中油、台電為何還能領最高4.4個月獎金，中油發言人畢淑蒨說明，除績效獎金僅考量盈餘外，在考成獎金的綜合評比中，中油已將非財務指標中的「穩定天然氣供應」項目自評為零分，但在綜合評量機制下，總平均分數仍達甲等的80分門檻；不過，最終等第仍需待行政院核定。

台電發言人徐造華則表示，雖然因供氣中斷導致815大停電，台電在第一時間採取因應措施，盡力將影響降到最低；其他像是去年7月29日，民營和平電廠電塔倒塌，台電也盡速協助搶修，可以看出同仁的努力。

徐造華說，在綜合評比中列有許多指標，有些部分表現較好，分數可能就會比較高，因此台電最後提出的自評等第也是甲等。