媒體評蔡政府拼經濟不力 國發會：已有八大成果

2018-04-15 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



蔡政府執政將屆滿二年，但對其經濟成績單，媒體評論直言效果不佳；國發會今對此特別說明，直指不論經濟成長、就業、薪資，都已逐步改善。

國發會強調，105年5月新政府上任以來，以振興經濟、建設臺灣為施政主軸，除積極推動「5+2」產業創新計畫、設置產業創新轉型基金、優化新創事業環境，建構完善的產業創新生態體系外，更積極改善投資環境，進而讓就業機會增加，帶動薪資提高，各項施政成果已陸續展現。

第一、經濟成長穩健；依行政院主計總處初步統計，去（106）年我國經濟成長率為2.86%，為近3 年來最佳。近期國內經濟指標持續好轉，行政院主計總處預測今（107）年我國經濟成長率為2.42%，續呈穩健成長。

其次、投資已經轉佳；政府積極召開加速投資台灣會議，推出200多項法規鬆綁、推動前瞻基礎建設等計畫、「5+2」產業創新計畫，拉抬民間信心，投資率已有起色。

三、外貿持續成長；106年我國出口成長13.2%，創100年以來最大增幅，出口金額為3172.5億美元，亦為有史以來高；今年3月出口金額達299.9億美元，為歷年來單月最高，累計第1季出口較去年同期擴增10.6%，顯示我國經貿仍穩健成長。

四、旅行收入逐季改善；改善觀光收入與出口同屬經常帳收入，也同樣面對必須捨營收、提高附加價值的努力。

過去前政府以人數為傲，旅遊品質則備受詬病，如今我國觀光客人數並未減少，旅遊品質則日見提升。旅行收支逆差雖已經連續三年呈現逆差，但去年第 4 季旅行收入已經由前三季的負成長轉為增加 7.5％，去年整體來台旅客人次略增 0.5％。

五、薪資已見回升；實質薪資與非典型就業都與產業結構有關。事實上，實質經常性薪資不可能瞬間飛升，這兩年已逐漸提升，逆轉先前局勢，更重要的是，106年每人每月實質總薪資47,271元，已創下歷史新高；而在前政府期間，不但實質經常性薪資倒退，連實質總薪資也是倒退的。

近期推動的重要措施包括：推動「5+2」產業創新計畫，設置產業創新轉型基金；召開加速投資臺灣專案會議，排除各項投資障礙；透過政府帶頭替軍公教人員加薪加薪，帶動國內企業為員工加薪；調升基本工資以改善勞工薪資待遇，自107年起基本工資月薪調整為22,000元、時薪調升至140元；落實「中小企業發展條例」之加薪抵稅。

六、就業人口持續擴增；台灣99年以來就業人口持續擴增，並未受人口結構因素影響，106年達1,135萬人，且預估121年以前15歳以上人口還是成長，就業人數可望穩步增加。

增加青年就業力與婦女勞參力亦是努力的方向，整合資源提升青年就業力，讓青年從學校體系、職業訓練體系，有效聯結企業所需技能，進而讓青年初次尋職即具備良好就業能力；持續落實育嬰留職停薪政策，縮減兩性申請比例落差，並鼓勵企業擴大推動工作與生活平衡措施，支持企業營造友善職場，以提升女性勞動參與機會，擴大人力與人才來源。

第七、非典就業比重較亞鄰為低，我國非典就業占總就業比重僅小幅上升，106年我國非典業占比僅約7.11％，僅較99年6.92％微幅上升。其中從事非典工作者，多係為兼顧家庭、求學等工作需求（占32.45％），或偏好此種工作（只14.6％）。同時，台灣不論是部分工時工作者（我國：3.2％，韓國：10.9%、日本：22.8%）及臨時性受僱者（我國：2.5％，韓國：21.9％、日本：7.2％）均明確為低。

面對數位科技浪潮來襲，將影響勞動市場的工作型態，政府也將加強鎖定中低階技術工作者的技能升級，以多面向提升我國工作者的工作技能；以及彈性調整勞動法規及社會安全制度，擴大就業保障範圍，並提高勞動市場的彈性及流動性，以因應未來對於新型工作模式的需求。

八、所得分配已經改善，解決分配惡化、經濟成長果實難以全民共享的沈疴，更不可能是一年多時間就能成事，它是所有經濟政策成果的總展現。唯有落實產業創新計畫，不斷提供新的丶高薪的工作機會，所得分配與受僱人員報酬的比例才能真正獲得改善。

國際間多以吉尼係數作為衡量的指標，105年吉尼係數為0.336，較104年略減0.002，低於國際警戒線0.4，顯見所得分配已略有改善。整體而言，我國所得分配狀況相對東亞各國(日、韓、星、港)及英、美均佳。